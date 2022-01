Bart Eeckhout is hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (12) en Missy (8).

Als Missy met haar rolkoffertje door de straat dendert, wordt ze al van ver herkend. Het vriendinnetje staat haar aan de deur op te wachten. De meisjes lopen naar elkaar toe. De omhelzing is zwanger van geluk. Het is zeggen dat het alweer veel te lang geleden is, zoals volwassenen zouden doen, zonder te zeggen dat het alweer veel te lang geleden is.

Een jaar of drie, vier is het intussen al dat de twee boezemvriendinnen van elkaar gescheiden raakten. Het andere gezin week uit naar een stad die minder druk, minder heftig, kortom minder Brussel is. Geen groot, maar misschien toch wel een klein drama. De meisjes en hun ouders beloofden contact te houden, maar je weet nooit wat het leven brengt, eens de paden uit elkaar beginnen te lopen.

Maar kijk, hier staan jullie dan toch maar, voor de deur in de andere stad, met twee als vanouds kibbelende en kirrende meisjes en een koffertje met een onesie, een tandenborstel en een knuffelkonijn. Het contact is gebleven, en dat is mooi. Soms horen ze wekenlang niks van elkaar, maar dan wordt er toch weer gebeld, en gibberen de meiden via Facetime als twee achtjarige pseudo­pubers in de rondte. Er is weinig zo mooi als de onvoorwaardelijke intensiteit van kindervriendschap.

In het koffertje van Missy zitten niet alleen logeerspullen. Ze heeft ook haar elfen- en vampierenpak mee, en een make-upkoffer die zo immens is dat ze zich er een beetje voor schaamt. Jullie zijn hier met een doel. Het vriendinnetje woont vlak bij de plek waar de populaire kinderserie Nachtwacht opgenomen wordt. Daar is nu het briljante plan van gekomen om zelf samen een Nachtwacht-film(pje) op te nemen.

De meisjes gaan meteen aan de slag met het scenario. Nachtwacht-kenners weten dat dat niet zo’n zware karwei is: al wat je nodig hebt, is een boze geest die na een kwartier zonder pardon door onze helden naar de onder­wereld wordt gestuurd.

Het vriendinnetje neemt resoluut de leiding, Missy volgt. Alsof er niets veranderd is. Het leven gaat voort, nieuwe hartsvriendinnetjes namen, gelukkig, de vacante plaatsen in. Geregeld maakt Missy de hitparade van haar vriendschappen op. De podiumplekken durven al eens te verschuiven, maar eentje staat onbetwist buiten categorie en buiten competitie. Dat blijft nog wel even zo.

Het valt te verwachten dat de sporen ooit alsnog uit elkaar gaan lopen. Je stelt je voor hoe dan, veel later, twee vrouwen elkaar toch weer ontmoeten en spontaan herkennen. In een studiezaal, op een terras, op de zeedijk, met een hond en eigen kinderen voor zich uit, of desnoods op Instagram. C’est la vie.

De logeerkoffer staat nu in de badkamer. Het elfen- en vampierenpak, het fanboek van Nachtwacht en de make-updoos zitten er nog in. Klaar om zo weer te vertrekken voor het vervolg van deze film.