‘Er is iets ergs gebeurd, zei ze. Ik ben naar huis gereden, mijn voorgevoel bleek terecht’: 7 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben zeven De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

Wat heeft Kristof Calvo – niet zo lang geleden nog de ongekroonde koning van zijn partij – te vertellen over de toekomst van Groen? Veel.

“Ik word zelf hoe langer hoe linkser. Dat idee van ‘Calvo, de linksliberaal’ is achterhaald.” Lees het interview.

Kristof Calvo. Beeld Tim Dirven

2. Tussen de laatste oorlogsjournalisten in Oekraïne: ‘Het is een hel. Net daarom wil ik niet vertrekken’

Joanie de Rijke verslaat voor deze krant al vier weken de oorlog in Oekraïne. Zij en enkele van haar collega’s doen verslag over hoe ze het volhouden om in levensgevaarlijke omstandigheden te werken.

“Misschien is het tijd om naar huis te gaan. Ik kan tenslotte altijd terugkeren. Geluksvogel die ik ben. Ik héb tenminste nog een huis.” Lees de reportage.

Onze reporter Joanie de Rijke. Beeld rv

3. Geen arts ter wereld kan wat Hasseltse topdokter Alaaddin Yilmaz doet: ‘Iemand moet de eerste zijn, toch?’

Geen arts ter wereld kan wat de Hasseltse cardiochirurg Alaaddin Yilmaz (51) uit ­Topdokters kan: eender welke hartoperatie uitvoeren zonder het borstbeen te moeten openleggen.

“Ik loop echt niet met een dikke nek rond. Het is niet dat iedereen aan de kant moet wanneer ik een zaal binnenkom. Maar het is toch noodzakelijk dat men weet wat allemaal kan?” Lees het interview.

Hartchirurg Alaaddin Yilmaz. Beeld © Stefaan Temmerman

Rap rijp, rap rot? Het wordt al eens beweerd. Godzijdank gaat het niet op voor Naima Joris. Een cavalcade aan drama en vermolmd verdriet dwongen de jazzy muzikante nochtans om in ijltempo volwassen te worden. We spraken met deze laatbloeier die ontlook tijdens de lockdown.

“Ik zou liever een MIA krijgen voor spirituele en psychologische doorbraak dan één voor artistieke doorbraak. Néé, maak daar maar van: ik wil een medaille voor mijn leven.” Lees het interview.

Muzikante Naima Joris. Beeld Charlie De Keersmaecker

5. ‘Er is iets ergs gebeurd, zei ze. Ik ben naar huis gereden, mijn voorgevoel bleek terecht’: een kinderarts over de patiënt die haar leven veranderde

Kinderarts Anne Marie Alders vertelt over de patiënt die haar leven voor altijd veranderde.

“Ik kreeg op mijn werk een verontrustend telefoontje van mijn moeder. Er is iets ergs gebeurd, zei ze, er staan allemaal ambulances bij het zwembad. Het was een maandagmiddag in augustus, de angst sloeg me om het hart.” Lees de getuigenis.

6. De beste factchecker ter wereld is een Belg: ‘TikTok blijkt een bron van oorlogsporno’

Sinds 2016 gaat vals nieuws steeds meer viraal, ook nu weer in de oorlog. Hoe trap je niet in de val?

“Wantrouw vooral berichten die jouw visie bevestigen en waar je emotioneel van wordt”, zegt Maarten Schenk, een van de belangrijkste factcheckers ter wereld. Lees het interview.

Maarten Schenk, een van de belangrijkste factcheckers ter wereld. Beeld Thomas Nolf

7. Russische hightechwapens haperen aan de lopende band, volgens VS: ‘Ze werken niet’

Een deel van de hightechwapens die Rusland inzet in Oekraïne, heeft volgens de VS problemen. De lancering van kruisraketten en andere precisiewapens mislukt, ze exploderen niet of raken hun doel niet. Van sommige wapens weigert zelfs zo’n 60 procent dienst.

“Ze falen. Ofwel de lancering mislukt, ofwel het lukt niet om het doel te raken of ze exploderen niet bij contact.” Lees het artikel.