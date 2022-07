‘Er is geen probleem’: Bouchez verdedigt Lahbib in Oekraïnerel, maar binnen MR klinkt gemor

Voormalig RTBF-journaliste Hadja Lahbib is nog maar pas aangesteld als minister van Buitenlandse Zaken of ze moet al vol in de verdediging. En niet zomaar over een diplomatiek dossier, maar over de verhouding tussen Rusland en Oekraïne - de belangrijkste buitenlandse aangelegenheid van het moment. De oorlog in Oekraïne beheerst de nationale en internationale politiek, van defensie tot koopkracht.

Lahbib hult zich voorlopig in stilzwijgen over de reis die ze - weliswaar als journaliste - op kosten van Rusland maakte naar de illegaal bezette Krim in Oekraïne. Bij Bouchez viel ook dagenlang geen commentaar te rapen over de kwestie. De voorzitter van de Franstalige liberalen had geen zin om de ophef aan te blazen. Door op vragen te antwoorden, voed je enkel de controverse, is de redenering.

Vrijdagavond kwam Bouchez dan toch met een reactie. “De absurde en lage politieke bashing moet stoppen”, klonk het. De hele zaak heet een prul om niets, een dossier voor verveelde journalisten en oppositieleden die alles zouden aangrijpen om de nieuwe minister toch maar iets te kunnen aanwrijven. “Lahbib heeft geen enkele fout gemaakt als minister. De spelletjes moeten stoppen”, zegt Bouchez aan deze krant.

Volgens onze informatie zou er intussen ook diplomatiek contact geweest zijn, waarbij de plooien werden glad gestreken.

Nervositeit

Net door zijn radiostilte was duidelijk dat de nervositeit bij Bouchez groot was, ook al gaf hij dat niet zo toe. Mocht het echt een zaak om niks zijn, dan had Bouchez al eerder zijn zegje gedaan en was hij voor Lahbib in de bres gesprongen. “Normaal gezien staat Bouchez altijd klaar om te praten over alles waar hij niks van af weet”, zegt een goedgeplaatste bron in de partij. “Dat hij zwijgt, zegt dus alles. Er is wel degelijk een groot probleem.”

Ook Bouchez leek te beseffen dat de affaire delicaat is. Al was het maar omdat Oekraïne duidelijk not amused was. De Krim, het schiereiland in het zuidoosten van Oekraïne, werd in 2014 door Rusland geannexeerd. Internationaal zijn er amper landen die de Krim als rechtmatig Russisch grondgebied beschouwen. Het symbolische en diplomatieke belang van het schiereiland is erg groot.

Hadja Lahbib en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Beeld BELGA

Precies daar knelt het schoentje, klinkt het intern. “De minister van Buitenlandse Zaken beheert niet alleen een departement, maar vertegenwoordigt ook ons land. Tegenover Oekraïne, maar ook in de rest van de wereld. Dat ze nu geen uitleg geeft, is een slecht idee.” De geloofwaardigheid van Lahbib staat op het spel, is het oordeel. Als er onzorgvuldig gereageerd wordt, dreigt de zaak op een pijnlijke botsing met de Oekraïense autoriteiten uit te lopen.

Gepasseerd

Bij de partij zien ze het grote probleem niet: wordt Lahbib soms verdacht van pro-Russische sympathieën? Dat ze de reportage zelf introk uit onvrede met de journalistieke vrijheid die ze op de Krim kreeg, laat daar weinig twijfel over bestaan. Bovendien is het niet zo vreemd dat journalisten naar conflictregio’s reizen met steun van kwestieuze regimes.

Intern dreigt de affaire Bouchez wel zuur op te breken. Hij leeft al geruime tijd op ramkoers met een aantal tenoren van de partij. Een reeks prominenten voelde zich bovendien pijnlijk gepasseerd toen Bouchez de belangrijke ministerspost toebedeelde aan Lahbib, die voor MR nog geen enkele verdienste had. Deze episode kost hem opnieuw krediet - al noemt Bouchez zelf dat flauwekul.

“Bouchez zegt dat zij de enige kandidate was die hij op het oog had. Wel, dan had hij dit moeten zien komen. Ofwel heeft hij haar niet goed gescreend, ofwel heeft zij geen open kaart gespeeld - maar dan heeft hij ook niet genoeg doorgevraagd. Georges-Louis krijgt nu het resultaat van zijn eigen spelletjes”, aldus een partijbron.