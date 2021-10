‘Er is geen enkele reden waarom vrouwen minder goed zouden zijn in IT’

Te weinig vrouwen in de IT-sector? Daar wil CoderDojo Belgium iets aan doen. De vzw organiseerde afgelopen weekend aan de Vrije Universiteit Brussel een event dat meisjes liet kennismaken met coderen en andere computertoepassingen. ‘Je gaat meisjes niet over de streep trekken door ze te pamperen.’

Al in 1843 ontwierp de Britse wiskundige Ada Lovelace het eerste computerprogramma, en hoewel er sindsdien heel wat briljante vrouwen in haar voetsporen getreden zijn, is de digitale sector nog steeds overwegend een mannenbastion. Volgens cijfers van Eurostat bedraagt het aantal vrouwelijke IT-specialisten in België amper 17,2 procent, wat zelfs nog onder het Europese gemiddelde van 17,9 procent ligt. “En dat terwijl er dus geen enkele biologische reden is waarom vrouwen minder goed zouden zijn in IT”, zegt Muriel De Lathouwer.

Als vicevoorzitter van de Belgische afdeling van de internationale non-profit CoderDojo wil ze de technologische drempel verlagen, door maandelijks gratis workshops voor kinderen tussen 7 en 18 jaar op ongeveer 150 verschillende locaties over heel het land te organiseren. Met succes, al merkt de vzw dat er zich vooral jongens aandienen.

De Lathouwer: “Er heerst duidelijk nog de overtuiging dat het een mannelijk interesseveld is. We zien dan bijvoorbeeld dat de ouders enkel hun zoon komen afzetten. Wanneer we hen dan aanspreken dat hun dochter ook gerust mag blijven, reageren ze soms al lachend dat het toch niets voor meisjes is.”

Robots bouwen

Daarom organiseerde CoderDojo Belgium afgelopen zondag een ‘4 Girlz’-event, waar honderd meisjes leerden coderen met de hulp van vrouwelijke coaches. Zo maken ze niet alleen kennis met de computertalen en de verschillende toepassingen ervan, maar komen ze ook in contact met mogelijke rolmodellen. “Dit event is er om de drempel te verlagen voor de algemene CoderDojo’s. Het is zeker niet de bedoeling om de groepen permanent op te splitsen”, zegt coach Cindy Smits. “Je gaat meisjes niet over de streep trekken door ze te pamperen. Maar als instapsessie kan het wel helpen om het vooroordeel dat het een jongensding is uit de weg te helpen en hen te laten proeven.”

Zo ook Laura (8), die voor het eerst met de visuele programmeertaal Scratch leert werken. Haar doel is om twee mannetjes een zelfgemaakt dansje te laten uitvoeren. “Het is eigenlijk niet zo moeilijk, maar ik word nog wel geholpen”, knikt ze naar haar ouders, die haar flankeren.

Mama Ilze Sermole werkt zelf in de IT-sector en wil dat haar dochter al vroeg proeft van wat er achter haar schermpjes gebeurt. “Laura heeft nooit een leven zonder computers gekend, ze is ermee opgegroeid, maar ik vind het belangrijk dat ze niet alleen passief consumeert. Als ouder wil je dat je kind de wereld leert kennen en open staat voor verschillende dingen, zodat ze zelf kan ontdekken wat ze leuk vindt en wat haar interesseert.”

Ilze Sermole en Bert Devriendt helpen hun dochter Laura op weg. ‘Het is jammer dat programmeertaal niet in het leerplan is opgenomen.’ Beeld Tine Schoemaker

“Het is dan ook jammer dat programmeertaal niet in het leerplan is opgenomen”, valt papa Bert Devriendt haar bij. “Het zou basiskennis moeten zijn. Onze maatschappij is ontzettend afhankelijk van computerprogrammeurs, ze houden alles draaiende, maar toch leert men de kinderen op school gewoon hoe je met Word moet werken.”

Dat is ook de reden dat Chani (10) zich momenteel verdiept in de programmeertaal Python. Ze ging al naar verschillende CoderDojo’s en vindt alles wat met computers te maken heeft heel boeiend. “Maar op school leren we alleen hoe we de bestaande programma’s moeten gebruiken, niet hoe we zélf die programma’s kunnen schrijven. Bovendien kan ik op CoderDojo robots bouwen, dat is veel cooler.”

Net als Lego

Toch is een computertaal leren slechts één voordeel van het bijwonen van een CoderDojo, weet Iny Van Beuningen. “Onze ninja’s, zoals we de deelnemers noemen, krijgen verschillende vaardigheden mee. Ze leren probleemoplossend werken, maken op een praktische manier kennis met verschillende wiskundige concepten die ze op school eigenlijk nog niet gezien hebben, en doen aan peer to peer learning omdat ze aangemoedigd worden om elkaar om hulp te vragen.”

Madina (10) staat net op het punt om bij haar buurvrouw te rade te gaan. “Er klopt iets niet aan mijn code”, wijst ze naar haar scherm, waarop drie sterren te zien zijn: een zwarte, een rode en een witte. “Die derde ster zou groen moeten zijn, zie je, ‘green’ staat er. Maar toch is die nog wit. Dus nu moet ik op zoek naar de fout. Dat klinkt stom, maar ik vind dat net interessant. Ik weet nog niet wat ik later, in het middelbaar, wil studeren. Mijn lievelingsvak is wiskunde, maar ik ben ook goed in taal. Eigenlijk kan ik nu dus vier talen: Frans, Nederlands, Engels en Python.”

Beeld Tine Schoemaker

De laptop van het meisje ziet er indrukwekkend uit, vol lettertekens die de meeste mensen alleen per ongeluk op hun beeldscherm laten verschijnen. Toch hebben ninja’s geen voorkennis nodig om aan te schuiven bij een CoderDojo. “Onze coaches zijn het gewend om met verschillende niveaus tegelijk te werken”, verzekert De Lathouwer. “Bovendien is het instapprogramma, Scratch, echt ontzettend toegankelijk. Je bent er heel snel mee weg, en dat maakt het ook leuk. Er wordt ook niet naar één vaststaand resultaat gewerkt, maar we stimuleren de deelnemers net om met hun creativiteit aan de slag te gaan. We vergelijken het vaak met Lego: wij reiken hen de blokken aan, zij kiezen wat ze ermee doen. En elke sessie staan we versteld. We leren zelf nog regelmatig bij.”