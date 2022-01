‘Er is een reden waarom we ooit gestopt zijn met besmettingsfeestjes voor rodehond: vaccinatie’

Het voorbeeld van Pieter Loridon, die naar eigen zeggen speeksel in zijn neus ‘ramde’, is natuurlijk extreem. Toch stellen wel meer mensen zich de vraag: is het niet beter als ik die besmetting zo snel mogelijk achter de rug heb?

“Het virus is op dit moment zo breed aan het circuleren dat je er vrijwel zeker mee in contact zal komen in de volgende weken. Maar hoewel je vanuit een virologisch standpunt kan stellen dat de omikronvariant minder ernstige ziekte veroorzaakt, blijven er heel wat risico’s verbonden aan het doormaken van een natuurlijke infectie. Ook met deze variant belanden mensen in het ziekenhuis, of erger. De overbelasting van het gezondheidssysteem is zeker nog niet van de baan.”

Is de kans op een ernstig ziektebeeld niet bijzonder klein bij een gezonde, jonge persoon?

“Blijkbaar niet klein genoeg, want die zangeres uit Tsjechië (een 51-jarige vrouw die zich onlangs opzettelijk liet besmetten en stierf, MIM) was ook een gezonde persoon. Zo veilig is het dus ook weer niet om een besmetting te gaan opzoeken. Het risico is nu eenmaal nooit nul bij een infectie. In de context van een studie gebeurt zoiets daarom nooit, tenzij we weten dat er een sluitende behandeling bestaat.”

Infectioloog Steven Callens (UZ Gent): 'De overbelasting van het gezondheidssysteem is zeker nog niet van de baan.' Beeld rv

Veel niet-gevaccineerde personen verkiezen een infectie boven een prik. Leg beide eens in de weegschaal?

“Verschillende studies tonen aan dat ons immuunantwoord een pak dieper en breder wordt na een combinatie van vaccinatie én infectie. Al zijn er, afhankelijk van welke studie je doorneemt, nog wel wat punten en komma’s in te vullen over de volgorde waarin dat best gebeurt voor een optimale respons: natuurlijke infectie en nadien een vaccin, of omgekeerd. Verrassend is dat niet echt. De reden waarom de meeste mensen geen ernstige ziekte doormaken bij de griep, is omdat we heel ons leven zijn blootgesteld aan verschillende van die virussen én verschillende vaccins.”

“Wat vaccinatie versus infectie betreft, blijft de regel echter: het risico op ernstige ziekte blijft hoger na een natuurlijke infectie. Ook op de lange termijn blijft het afwachten wat de impact is van zo’n infectie, terwijl we bij het vaccin geen langdurige klachten zien. Anders had een instantie zoals het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), die daar streng op toekijkt, de stekker er al lang uitgetrokken.”

Was het geen berekend risico dat ongevaccineerde mensen bewust een infectie zouden opzoeken om een herstelcertificaat te bemachtigen in het kader van het CST?

“Dat vind ik geen correcte redenering. Het concept van besmettingsfeestjes is niet nieuw, vroeger gebeurde dat ook al met rubella of rodehond zodat meisjes het zouden krijgen vooraleer ze zwanger werden en er zware afwijkingen voor de vrucht volgden. Die feestjes zijn heel snel gestopt toen er een veiliger alternatief bleek. Dat was de vaccinatie.”

Betekent de mogelijke versoepeling van de quarantaineregels in het onderwijs niet ook een beetje bewust het virus laten rondgaan?

“Ik zie daar niet echt een parallel, want ik heb geen weet van kinderen die het virus op school bewust gaan opzoeken. In die context blijven er nog steeds maatregelen om overdracht te vermijden zoals maskers of ventilatie, en leerkrachten hebben reeds een kans gekregen op een boosterprik.”