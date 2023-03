Er is een nieuwe koning van het dierenrijk in de zoo van Antwerpen: ‘Kinderdroom die werkelijkheid wordt’

Jonas Spruyt is de nieuwe hoofddierenarts van ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael. Zijn patiëntenbestand: zo’n zevenduizend dieren. Van vlinder tot olifant. ‘Als ik bij de intelligentere dieren niet eerst een band opbouw, kom ik in de problemen.’

“Niet aanraken”, waarschuwt­ ­Jonas Spruyt (33) terwijl hij uitlegt hoe zijn verdovingsgeweer precies werkt. In zijn hand ligt een verdovingspijltje “waar we gisteren nog een zebra mee verdoofden”. De punt ervan bevat wellicht nog wat residu, zegt hij. “Raak het aan, wrijf ermee in je ogen en dit is het laatste wat je ooit voor de krant hebt geschreven.”

We bevinden ons in het operatiekwartier van de Antwerpse zoo. Centraal in de ruimte staat een grote katrol om dieren tot 1.000 kilogram te takelen – ter illustratie: een zeehond weegt 100 kilo, een nijlpaard zo’n 1.500 kilo.

Deze ruimte vormt samen met het wetenschapscentrum verderop het nieuwe werkdomein van Spruyt, de kersverse hoofddierenarts van ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael. Spruyt treedt zo in de voetsporen van de bekende, pensioengerechtigde dierenarts Francis Vercammen. “Een kinderdroom die werkelijkheid wordt”, zo weet de persdienst van de ZOO.

Afrikaanse avonturen

Dat met dat begrip zuinig moet worden omgesprongen, weet ook Spruyt. “Maar hoe moet ik het anders beschrijven? Ik was 2 jaar toen ik met mijn ouders een eerste keer naar de Antwerpse zoo trok. Ik wist toen al dat ik hier dierenarts wilde worden. Die droom groeide bij elk bezoek.”

Tijdens zijn opleiding dierengeneeskunde aan de UGent wist hij al snel dat hij niet enkel een dierenarts voor huisdieren zou worden. “Niet avontuurlijk genoeg”, zegt hij. Daarom trok hij na zijn studies naar Zuid-Afrika om er de stiel te leren. “Zoals je als dierenarts in België naar een boerderij gaat om een paard met kolieken te behandelen, ga je daar naar een reservaat om een tbc-test te doen bij een giraf.”

Het dier verdoven is daarbij cruciaal, vertelt Spruyt. In Zimbabwe volgde hij daarom een internationale gerenommeerde cursus verdoving en anesthesie. “Bij wilde dieren ben je niets zonder een goede verdoving die zowel voor mens als dier veilig is.”

Niet onlogisch dus dat hij, wanneer ik hem vraag naar de grootste uitdaging in zijn nieuwe job, verdoving op nummer één zet. “Een leeuw verdoven is vrij simpel. Dat is anders bij dieren met een duikreflex, zoals zeehonden of nijlpaarden. Die stoppen tijdens de anesthesie vaak een lange tijd met ademen en moeten daarom mechanisch geventileerd worden. Vergelijk het met een ballon die wordt opgeblazen op een heliumfles en weer wordt afgelaten. Zo ademt het dier de zuurstof en het anestheticum in.”

Ook omgaan met (gif)slangen is een uitdaging, maar gelukkig bestaan daar eenvoudige trucjes voor. “We steken het hoofd van de slang in een plastic buis waardoor we makkelijk aan de rest van diens lichaam kunnen werken.” Gaat het toch mis, dan is er nog altijd antigif. “Daarvoor werken we samen met het Instituut voor Tropische Geneeskunde.”

Spetterend

De andere grote uitdaging is het vertrouwen winnen van de dieren. “Vooral bij de intelligentere dieren moet ik meer dan alleen hun dierenarts zijn.” Hij weet intussen waarom. Toen Spruyt afgelopen week op ronde was met Vercammen, ondervond de oud-dierenarts aan den lijve wat er gebeurt als dieren je wantrouwen.

“We wilden Nancy, een chimpanseewijfje van 45 jaar dat sterk vermagerd was, onderzoeken. Maar Nancy weet natuurlijk al langer wat zo’n bezoek van Francis inhoudt, dus reageerde ze fel: ze smeet uitwerpselen en urine naar zijn hoofd. Mij liet ze met rust. Op enkele spetters op mijn uniform na kwam ik er goed vanaf.”

Bij de intelligente dieren is het nodig een goede band op te bouwen, vertelt Spruyt. “Een schaap komt na een zesde injectie gewoon opnieuw naar je toe, maar bij apen, olifanten en grote katachtigen ligt dat anders. Als die laatste Francis opmerken, beginnen ze al te brullen.” Ook ara’s mag je niet onderschatten. “Ze hebben de emotionele intelligentie van een 6-jarige.”

Gevraagd naar zijn favoriete dieren, geeft Spruyt schoorvoetend toe dat giraffen en okapi’s zijn voorkeur genieten. Maar hij blijft bij zijn – wat voor de hand liggende – stelling dat alle dieren belangrijk zijn. “Of je nu een klein vogeltje bent of Kai-Mook.”