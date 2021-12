‘Er broeit iets explosievers dan alle golven tot nu toe’: waarom experts oproepen tot versnelde boosterprik

Terwijl het Verenigd Koninkrijk het leger inschakelt om een miljoen prikken per dag te zetten, blijft de Belgische boostercampagne aanmodderen. Intussen zien experts de ‘omikronvloedgolf’ dichterbij komen. ‘Er broeit iets dat explosiever is dan gelijk welke golf die we al hebben gehad.’

De Britse premier Boris Johnson kondigde zondag een forse versnelling aan van de vaccinatiecampagne in zijn land. Alle volwassenen kunnen vanaf nu een boosterprik gaan halen, op voorwaarde dat hun vorige prik minstens drie maanden geleden is. De bedoeling is om voor Nieuwjaar iedereen een derde prik aan te bieden. Dat komt neer op een miljoen prikken per dag. Met dank aan de hulp van het leger, onder andere.

Ook Oostenrijk, Denemarken, Duitsland en Frankrijk hebben het interval tussen de tweede en derde prik al verkleind. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) zette hiervoor de deur open. Het gebruikelijke interval van zes maanden kan volgens het EMA korter, klinkt het, zolang er minstens drie maanden tussen zitten. Ook de Nederlandse regering wil haar campagne versnellen.

De reden is de opmars van de omikronvariant, die veel besmettelijker is dan de huidige deltavariant en ook beter bestand is tegen de opgebouwde immuniteit. In Groot-Brittannië heeft omikron al 20 procent van de virusmarkt ingepalmd. “Laat er geen twijfel over bestaan: er komt een vloedgolf op ons af”, zei premier Johnson. “Ik vrees dat twee dosissen van het vaccin niet volstaan om ons te beschermen.”

Explosiever

In België is omikron nog slechts goed voor 3 procent van de infecties, maar het gaat snel. “Eind december zal omikron dominant zijn”, zegt biostatisticus Tom Wenseleers (KU Leuven). “We gaan dan richting een R-waarde van 2,5 à 3. Dat wil zeggen dat de besmettingen plots heel snel beginnen te stijgen. Onder de dalende lijn die we nu zien, broeit er iets dat explosiever is dan gelijk welke golf die we al hebben gehad.”

Is het tijd om te versnellen? Op dit moment liggen de intervallen nog op zes maanden voor Pfizer en Moderna, vier maanden voor AstraZeneca en twee maanden voor Johnson & Johnson. De ministers van Volksgezondheid hebben de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie gevraagd of het mogelijk is om voor Pfizer en Moderna naar vijf maanden te gaan. Volgende maandag willen ze de knoop doorhakken.

Op dit moment zijn al 2,7 miljoen boosterprikken gezet in ons land. Daarmee scoren we niet slecht, maar 1,66 miljoen mensen die met de huidige wachttijden al in aanmerking komen voor een boosterprik, hebben die nog niet gekregen. Het zou dus sneller kunnen.

Schade beperken

Het interval inkorten, kan dan voor een extra versnelling zorgen. “Als je het interval verkleint, kun je blijven doorvaccineren”, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). Volgens hem maakt het qua immuniteit niet veel uit of er nu vier, vijf of zes maanden tussen de prikken zitten. “Als er een besmettelijke variant op je afkomt, is het wellicht beter om sneller te schakelen dan heilig aan die zes maanden te blijven vasthouden.”

Het komt er nu op aan om de schade te beperken, zegt Wenseleers ook. “Dat wil zeggen: zo snel mogelijk iedereen boosten. We mogen hopen dat de overheid er alles aan doet om de campagne te versnellen.”

In politieke kringen lijkt de boodschap stilaan door te dringen. Het probleem is dat veel vaccinatiecentra nu al op hun tandvlees zitten, terwijl de inenting van de vijf- tot elfjarigen er ook nog aankomt. Een topoverleg tussen ambtenaren buigt zich dinsdag over de vraag hoe de capaciteit van de vaccinatiecentra kan worden opgedreven.