Er blijft altijd iets hangen van de ‘vijandige NAVO’

Uitdijende metropolen bieden een groeiend deel van de wereldbevolking onderdak. Hoe houden de mensen het daar leefbaar? Correspondenten doen wekelijks verslag uit hun eigen megastad. Deze week: Shanghai, China.

We zitten op een bankje en ons biertje staat op een ijskast die op zijn kant ligt. Terwijl mijn vriend John op het geïmproviseerde terras een sigaret rookt, vraag ik wat hij van de situatie in Oekraïne vindt. Hij schudt meteen zijn hoofd. “Ik kies geen kant”, zegt hij. “Het is ingewikkeld.” Zijn antwoord geeft me het gevoel dat hij mij als westerling niet wil kwetsen en als hij doorpraat blijkt dat ik gelijk heb. “Dat Rusland ingrijpt, was onvermijdelijk. De NAVO stond zo te dringen aan de grens.”

Ik weet even niet wat ik moet zeggen. John komt uit een grote stad aan de oostkust, woont hier al een aantal jaar en werkt voor een groot bedrijf met internationale klanten. Door zijn studie Engels en zijn brede buitenlandse vriendenkring - onder wie journalisten zoals ik - ging ik er eigenlijk van uit dat hij dezelfde informatie heeft als ik. En dat hij dus ook met afschuw had gekeken naar de Russische invasie, de bombardementen en beschietingen.

Nee dus. Eigenlijk zegt hij precies wat je in de staatspers leest, dezer dagen. De Amerikanen lopen te stoken, de Russen reageren op een dreigende situatie en de vredelievende Chinezen steunen Poetin - eigenlijk best een goede baas, als hij tenminste niet wordt uitgedaagd.

Mijn westerse scepsis, aangedikt met journalistieke nieuwsgierigheid, filtert de verhalen in Chinese kranten. Reportages zijn vaak niet onwaar, maar er ontbreken feiten en de invalshoek is altijd onschuldig. In een verhaal over vluchtelingen hoeft bijvoorbeeld nauwelijks iets te staan over het geweld waar ze vandaan vluchten. Analyses volgen precies de lijn die in Peking is ingezet. Zo wordt er nadrukkelijk niet negatief bericht over Rusland. In het commentaar doen de kranten er met vlammende anti-Amerikaanse betogen nog eens een schepje bovenop.

Alle Chinese media, ook websites zoals Sixth Tone (met maatschappelijke verhalen) of Caixin (met gedegen onderzoeksjournalistiek), staan uiteindelijk onder controle van de staat. Het ene medium volgt de lijn uit Peking strikter dan het andere, maar veel propaganda gebeurt tussen de regels door. Zou John bijvoorbeeld doorhebben dat Chinese media de woorden ‘invasie’ en ‘oorlog’ niet gebruiken?

De meeste mensen weten dat ze nooit het hele verhaal horen. Als het lukt (want je hebt er een illegale VPN voor nodig), willen ze nog weleens buitenlandse media volgen, of op Twitter rondneuzen. Maar er blijft toch altijd iets hangen van Chinese propaganda. Zelfs als mensen zoals John nauwelijks iets van de binnenlandse pers lezen of zien, dan horen ze wel over die vijandige NAVO of doortrapte Verenigde Staten in een praatje met hun patriottische vader, of met een buurvrouw die vrijwilligerswerk doet voor de Partij.

Een vriendin die aan een universiteit studeert, doorziet de situatie beter dan John. Ze vertelt dat maar liefst drie docenten in hun colleges zeggen dat het kwaad is veroorzaakt ‘door de VS en die Oekraïense acteur’. Zelf kijkt ze nog weleens op Twitter, maar de oorlog voelt ver weg. “Mijn moeder kijkt alsmaar korte filmpjes over ‘Held Poetin’ wat ik dan weer hilarisch vind.”

De afstand tot de oorlog maakt het voor staatsmedia een stuk makkelijker om te manipuleren - en te relativeren.