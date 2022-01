‘Er bestaan geen geluksgetallen’: wiskundige berekent uw winstkansen bij Lotto, EuroMillions en Win for Life

1. Lotto

Op woensdag- en zaterdagavond worden zes nummers en één bonusnummer getrokken uit 45 genummerde ballen.

Prijs? Voor één spelcombinatie van zes nummers betaal je 1,25 euro.

Jackpot? Als je de zes juiste nummers voorspelt, win je de Jackpot. De basisjackpot bedraagt 1.000.000 euro. Als die niet gewonnen wordt, stijgt de Jackpot voor de volgende trekking tot 2.000.000, 3.000.000 euro...

Winnaars? In 2019 kwamen er 61 Lotto-winnaars bij, van wie er zich 37 Lotto-miljonair kunnen noemen.

Winstkans? Per spelcombinatie van zes cijfers heb je één kans op 8.145.060 om de Jackpot te winnen. Daarnaast zijn er nog variabele winstbedragen.

De mening van de professor

“De kans dat je de hoofdvogel afschiet, is één op acht miljoen. Je hebt meer kans om met een dobbelsteen acht keer na elkaar een zes te gooien. Geen mens die daar geld op zou zetten. Een wiskundige zal zelden een gewoon Lottorooster van 45 cijfers invullen, want het geeft een zeer laag rendement: gemiddeld 45 eurocent per inzet van 1,25 euro of een schamele 36 procent.”

“Bovendien bestaan er geen geluksgetallen. De winnende nummers van de vorige trekking of je eigen cijfercode, het maakt niets uit. Op 6 en 10 september 2009 rolden er in Bulgarije zelfs tweemaal exact dezelfde nummers uit de trommel. De eerste keer waren er geen winnaars, op zaterdag waren er negen winnaars.”

2. EuroMillions

Een Europese Lotto of een loterijspel georganiseerd in samenwerking met de loterijen van Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Ierland, Oostenrijk, Zwitserland en Luxemburg. Met trekking op dinsdag en vrijdag.

Prijs? Een spelcombinatie bestaat uit vijf nummers en twee sterren, en kost 2,50 euro.

Jackpot? Die is behoorlijk indrukwekkend: hij start bij 17 miljoen euro en kan oplopen tot wel 200 miljoen euro. Als de recordjackpot van 200 miljoen is gewonnen, wordt het maximum voor de volgende cyclus op 210 miljoen gezet, waarna 220, 230, 240 en 250 miljoen euro volgt.

Winnaars? Sinds 2004 wonnen al 34 Belgen de EuroMillions Jackpot.

Winstkans? Per spelcombinatie heb je één kans op 139.838.160 om de EuroMillions Jackpot te winnen.

De mening van de professor

“Het zijn getallen die doen duizelen, maar je hebt maar één kans op 140 miljoen om die Jackpot te winnen. Dat wil zeggen dat de kans dat je omkomt bij een aardbeving zes keer groter is dan dat je EuroMillions wint.”

Beeld BELGA

3. Subito

Het oudste kraslot van onze Nationale Loterij

Prijs? Er bestaan Subito-krasloten van 1, 3, 5 en 10 euro. Met het kleinste lotje kan je tot 20.000 euro winnen, die van 10 euro goed voor maar liefst 400.000 euro.

Winnaars? In 2018 wonnen maar liefst 4.706.307 mensen met Subito, goed voor een gedeelde winst van 18.941.931 euro of gemiddeld 4 euro.

Winstkans? Bij Subito heb je telkens één kans op 1.500.000 om de hoofdprijs te winnen. Daarnaast zijn er nog vele kleinere prijzen, waardoor je in totaal ongeveer één kans op drie hebt. In het geval van het 10-eurolot is dat zelfs één kans op 2,22.

De mening van de professor

“Ik heb het tweemaal nagerekend omdat ik het eerst niet kon geloven, maar het klopt. Bij het 10-eurolot win je gemiddeld 73 procent van je inzet. Dat is heel wat. Als je een jaar lang een Subitolot van 10 euro koopt, zal je op het einde van dat jaar 73 procent teruggewonnen hebben. Uiteraard betekent dit wel dat je gemiddeld 27 procent van je geld kwijt bent, want je krijgt je lotjes niet gratis. Anders is de Nationale Loterij volgend jaar opgedoekt. Maar het verwachte rendement bij een Subito van 1 euro is slechts 63 procent. Dus als een wiskundige voor 100 euro Subito-lotjes zou kopen, zou hij er eerder tien van 10 euro dan honderd van 1 euro nemen.”

4. Win for Life

Of zoals de Nationale Loterij het verwoordt: Chill for life. Met dit krasbiljet kun je immers een flinke maandbonus winnen, van 500 tot 5.000 euro, en dat tot het einde van je dagen.

Prijs? Hoop je op 500 euro, dan betaal je 1 euro. Een biljet voor 1.000 euro kost 2 euro, eentje voor 2.000 euro 3 euro, eentje voor 3.000 euro kost 5 euro en voor 10 euro mag je dromen van 5.000 euro per maand.

Winnaars? In 2019 waren er 23 winnaars. Gemiddeld vallen er elke maand twee winnaars uit de bus.

Winstkans? Wie mikt op de hoofd­vogel, de maandelijkse bonus, heeft één kans op 1.250.000.

De mening van de professor

“Op de website van de Nationale Loterij staat bij het kraslot van 10 euro dat je winstkans 1 op 3,15 bedraagt, maar dat geeft een vertekend beeld, want daar zitten álle winsten in. Ook de 150.000 loten die eenmalig 10 euro en de tien loten die eenmalig 5.000 euro kunnen opleveren (daartussen zijn er nog tal van eenmalig te winnen bedragen, red.). En uiteraard is er maar één lot dat de maandelijkse rente van 5.000 euro garandeert. De gemiddelde teruggave voor lotjes van 1, 3 en 10 euro bedraagt respectievelijk 69 procent, 74 procent en 78 procent. Wie 100 euro wil besteden aan Win for Life, zal bij aankoop van tien lotjes van 10 euro dus gemiddeld ‘maar’ 22 euro verliezen, terwijl het te verwachten verlies voor 100 lotjes van 1 euro eerder 31 euro is.”

Algemeen verdict van de professor: ‘Met Lotto verlies je 64 procent van je inzet’

“Het zakenmodel van de Nationale Loterij is erop gericht om veel spelers voor een klein bedrag te laten spelen. En de soms kleine bedragen die je nu en dan eens wint, bengelen als een wortel voor je neus. Het laat je even proeven van winst, waardoor je de smaak te pakken hebt en meer wilt. Een andere beproefde techniek is de aangroeiende jackpot. Als je de cijfers van de Nationale Loterij bestudeert, wordt duidelijk dat je met Lotto gemiddeld 45 eurocent kunt winnen per rooster. Stel dat je duizend keer zou meedoen, dan zal je zo’n 450 euro gewonnen hebben, maar je hebt wel 1.250 euro betaald. Dus verlies je gemiddeld 64 procent van je inzet. Dat is logisch. Anders gaat elke loterij bankroet.”

“Statistiek ontleedt patronen, we hebben helaas geen kristallen bol die individueel (on)geluk kan voorspellen”, benadrukt professor Penne. “Maar je zult weinig wiskundigen of statistici vinden die op de Lotto spelen of zich aan een krasbiljet wagen. Omdat ze weten dat je kansen om te winnen bijzonder klein zijn.”