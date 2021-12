Epidemioloog Marius Gilbert met tranen in de ogen tijdens interview: ‘De vertrouwensbreuk is compleet’

“Het komt op een moment waarop we dit vertrouwen juist nodig hebben omdat omikron voor de deur staat”, zei Gilbert geëmotioneerd over de nieuwe maatregelen, die onder meer de cultuursector platleggen. “Ik ben ontroerd omdat ik denk dat mensen het niet beseffen. Ik denk niet dat ze beseffen welke politieke koehandel er op het Overlegcomité plaatsvindt.”

Gilbert waarschuwde ook dat de verstrengde maatregelen het extremisme in ons land zouden kunnen aanwakkeren. “We moeten misschien eens nadenken over een andere manier om over deze crisis na te denken.”

“We moeten niet verbaasd zijn als we over een week, naast extreemrechts, ook mensen aantreffen uit de culturele sector, het verplegend personeel en alle sectoren die zich mishandeld voelen door de manier waarop de crisis wordt beheerd”, voegde de ULB-onderzoeker eraan toe.

Volkomen willekeurige maatregel

Over de beslissing om alle binnenevenementen te verbieden binnen in de cultuursector zei Gilbert: “Deze maatregel heeft er alle schijn van volkomen willekeurig te zijn. Het verbaast me dan ook niet dat mensen van oordeel zijn dat ze te maken hebben met een regering die haar rol niet meer speelt en die, naar ik meen, haar legitimiteit in het rationele beheer van deze crisis week na week aan het verliezen is.”

Gilbert sprak tijdens het interview ook van een “duidelijke vertrouwensbreuk”, niet alleen met de burger, maar ook met de experts. “Elke week proberen de experts een samenhangend gezondheidsbeleid uit te stippelen met een reeks samenhangende maatregelen. Elke week worden hun rapporten ontrafeld door politieke koehandel die leidt tot absurditeiten waarvan iedereen op de hoogte is.”