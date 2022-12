Entourage van Olivier Vandecasteele verliest geduld met regering De Croo: ‘We voelen ons in de steek gelaten’

Op een persconferentie hebben familie, vrienden en advocaten van Olivier Vandecasteele gereageerd op de schorsing van het ruilverdrag met Iran door het Grondwettelijk Hof. Ze hebben het gevoel dat de federale regering hun dossier loslaat.

“24 uur na de uitspraak van het Hof hebben we nog niks, geen enkele boodschap, gehoord vanuit de regering, terwijl dit verdrag met Iran toch hun keuze was”, zegt Olivier Van Steirtegem, de beste vriend van Olivier Vandecasteele, die als woordvoerder optreedt. “We voelen ons in de steek gelaten. Ze verwachten toch niet dat de moeder en de zus van Olivier zelf naar Iran gaan om hem vrij te krijgen?”

Ze hebben het gevoel dat de regering actief handelde in het eerste half jaar na de opsluiting van Olivier Vandecasteele, maar dat er in september iets is veranderd.

“Is het door de opstand in Iran? Of is de politieke situatie in België veranderd? Feit is dat we al twee weken een onderhoud vragen met de premier en de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie: zonder antwoord”, zegt Van Steirtegem.

Binnen de regering is niemand happig om te reageren. De woordvoerder van buitenlandminister Hadja Lahbib (MR) zegt dat er zeker nog een ontmoeting met de familie komt in de komende dagen. Verder blijft de regering zoals altijd benadrukken dat discretie de enige manier is om tot een oplossing met Iran te komen en Vandecasteele vrij te krijgen.

Discretie is de taal van de diplomatie, altijd, in alle dossiers. Discretie zorgde ervoor dat vier maanden lang niemand wist dat een Belg onschuldig in de cel zat in Iran. Niemand, behalve de regering en de familie van Vandecasteele.

“Op raad van de ministers hebben we altijd de discretie van de Belgische diplomatie aangehouden, om nu vast te stellen dat stilte enkel in het nadeel van Olivier uitdraait”, zegt Nathalie Vandecasteele, Oliviers zus.

Toch is nu de vraag of België wel zo discreet heeft gehandeld. Als westerse gevangenen uit Iran vrijkomen, blijft de deal met de islamitische republiek vaak in nevelen gehuld. In dit geval koos de regering er net voor om het parlement in alle openheid mee te laten beslissen.

Dat eindigde voorlopig in een schorsing door het Grondwettelijk Hof, nadat de Iraanse oppositie in ons land een klacht had ingediend. Het Hof oordeelt dat het ‘recht op leven’ van deze opposanten niet langer gegarandeerd is, als in ruil voor Vandecasteele de Iraanse terrorist Assadollah Assadi wordt uitgeleverd aan Iran.

“Het debat zou net moeten gaan over het recht op leven van Olivier Vandecasteele”, zegt Olivia Venet, die optreedt als advocate. “Zijn leven ligt in de waagschaal.”