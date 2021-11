Enorme taxshift in Belgisch voetbal zal topclubs miljoenen euro’s kosten

Op 1 januari kondigt zich een enorme taxshift aan in de Belgische voetbalwereld, die de topclubs enkele miljoenen euro’s zal kosten. Belastingkortingen zullen geplafonneerd worden en enkel nog gebruikt mogen worden voor de lonen en begeleiding van jonge, zelf opgeleide sporters en voor de bouw en renovatie van stadions.

Minister van Financiën Vincent van Peteghem (CD&V) kondigde het vlak na het begrotingsakkoord een kleine maand geleden al aan: hij zou de fiscale voordelen in het voetbal “in lijn brengen met de Europese staatssteunregels”. Uit het voorontwerp van de programmawet, dat op vrijdag 29 oktober na een eerste lezing werd goedgekeurd door de ministerraad en De Morgen kon inkijken, blijkt nu wat hij daarmee bedoelde.

Het is zo dat clubs de belastingen die ze afhouden op de lonen van sporters slechts voor 20 procent moeten doorstorten naar de schatkist. Drie vierde van de overige 80 procent mag vrij gebruikt worden en één vierde moet naar de jeugdopleiding gaan, die heel ruim gedefinieerd is. In de praktijk komt het erop neer dat het grootste deel van dat geld in het profvoetbal opnieuw geïnvesteerd wordt in spelerslonen. Daar komt nu definitief een einde aan, tot ongenoegen van de Pro League. De belangenorganisatie van het voetbal lobbyde de afgelopen maanden druk om het bestaande systeem zoveel mogelijk intact te houden.

Beeld DM

Vanaf 1 januari 2022 zal er nog maximaal 4 miljoen euro subsidie per sportclub worden toegekend. Dat betekent dat de zes grootste clubs in het Belgisch voetbal minder fiscale korting zullen krijgen, voor Anderlecht gaat het over 11 miljoen euro per jaar en voor Club Brugge over 8 miljoen, als we ons baseren op de spelerssalarissen van 2019-2020. Voor de kleinere clubs en sporten verandert er niks wat de hoogte van het bedrag betreft, omdat ze nu al onder de 4 miljoen euro zitten.

Daarnaast zal ook de manier waarop deze korting mag gebruikt worden grondig veranderen. Twee miljoen euro zal besteed mogen worden aan de jeugdopleiding, die veel strikter gedefinieerd wordt dan nu het geval is. Daarnaast – en dat is helemaal nieuw – mag 2 miljoen euro aangewend worden voor investeringen in het stadion. Dat kan gaan over de bouw van een nieuw stadion of de renovatie van het bestaande.

Sportbonus in RSZ

In de programmawet zijn intussen ook de andere voorstellen volledig in teksten gegoten. Wat er met de RSZ-korting zal gebeuren, was al bekend: minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil de grootverdieners de volle pot laten betalen en enkel voor de kleinere verdieners nog een korting voorzien, de zogenaamde sportbonus. Tot welk bedrag die korting zal gelden, moet nog beslist worden. Maar de kans is groot dat jonge, beginnende voetballers en bijna alle niet-voetballers er financieel op vooruit zullen gaan.

Het Koninklijk Besluit dat dit moet regelen, zal niet lang op zich laten wachten: al op 1 januari 2022 moet ook deze nieuwe regeling onverkort van kracht worden. De clubs zouden wel kunnen genieten van speciale afbetalingsregelingen in de eerste drie kwartalen van volgend jaar om de grootste schok op te vangen.

Het is nu wachten op een impactanalyse van de verschillende voorstellen en een advies van de Raad van State. Volgende week vrijdag volgt dan de tweede lezing van dit voorontwerp. Tot slot zal over de volledige programmawet gestemd worden in het parlement.