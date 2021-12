▶ Enorme ravage na tornado’s in oosten VS: zeker 70 doden

Video: stilaan wordt de schade van de tornado’s duidelijk

Eén wervelwind trok gedurende drie uur door vier verschillende staten, goed voor een tocht van bijna 400 kilometer. Als de tornado voldoet aan de technische voorwaarden en dus de hele tijd aan de grond bleef, gaat het om een nieuw record in de Amerikaanse geschiedenis. Volgens meteorologen werden sommige brokstukken tot 9.000 kilometer in de lucht geslingerd.

De zwaarste tol is volgens CNN voor Kentucky. Maar liefst vier tornado’s raasden over de staat, ze legden een afstand van meer dan 300 kilometer af. “We geloven dat de dodentol van deze ramp boven de zeventig ligt en dat die voor het einde van de dag voorbij de honderd kan zijn”, zo zei de gouverneur tijdens een persconferentie. Hij sprak ook over de zwaarste tornado-ramp in de geschiedenis van de staat. “Dit is een van de donkerste dagen ooit in de geschiedenis van de staat”, klonk het. De gouverneur riep de noodtoestand uit en vroeg federale hulp aan president Joe Biden.

In Kentucky lijkt Mayfield, een stad met 10.000 inwoners, het zwaarst getroffen te zijn. Volledige huizenblokken werden verwoest, het gebied doet denken aan een oorlogszone. Vooral in een ingestorte kaarsenfabriek dreigt het aantal slachtoffers hoog op te lopen. Ook het noordelijke stadje Samburg raakte zwaar beschadigd.

In Illinois werd een opslagplaats van Amazon vernield door het noodweer. Volgens lokale media was daar een 100-tal mensen aan het werk, die moesten bevrijd worden door de hulpdiensten. Gevreesd wordt dat ook hier doden zijn gevallen, want het gebouw is zwaar beschadigd.

Bejaardentehuis verwoest

Daarnaast werd ook Arkansas zwaar getroffen: in het stadje Monette werd een bejaardentehuis verwoest, met één dode en een 20-tal gewonden tot gevolg. “Iedereen kon uit het gebouw gehaald worden”, verklaarde burgemeester Bob Blankenship. De ongedeerde inwoners werden opgevangen in een lokale school.

Ook in het naburige Leachville viel een dode. Een vrouw was er aan het winkelen en kon zich niet op tijd in veiligheid brengen.

Stroompannes

In de staat Tennessee is er volgens lokale media sprake van minstens twee doden als gevolg van het noodweer. Ook Missouri werd getroffen door een tornado, maar of er slachtoffers vielen is niet bekend.

Verschillende staten kampen met stroomuitval. Zaterdagmorgen zaten nog een kwart miljoen inwoners zonder elektriciteit, meldt CNN. In het noorden van de VS wordt dan weer veel sneeuw voorspeld.

In Illinois werd een opslagplaats van Amazon vernield. Beeld AFP