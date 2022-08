Enorme oliebrand woedt al dagen op Cuba, giftige rookpluim verspreidt zich over het eiland

Volgens de Cubaanse autoriteiten bevat de rookwolk giftige stoffen die ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken. De gouverneur van de provincie Matanzas meldt dat er tot nu toe bijna vijfduizend mensen zijn geëvacueerd, met name uit een wijk vlakbij het depot. De stad heeft zo’n 140.000 inwoners.

Er is tot nu toe één dode bevestigd, brandweerman Juan Carlos Santana (60). Hoe hij om het leven kwam, is niet bekend. Ook zijn er zeventien brandweermannen vermist geraakt tijdens het blussen. Van hen is sinds zaterdag geen teken van leven meer vernomen. 122 mensen worden behandeld vanwege serieus letsel. Vijf van hen zijn in levensgevaar, aldus lokale autoriteiten.

De Cubaanse brandweerlieden worden sinds zondag bijgestaan door collega’s uit Mexico en Venezuela. Deze teams zijn gespecialiseerd in het blussen van oliebranden. Verrassend genoeg springen ook de Verenigde Staten bij, ondanks de zes decennia oude spanningen tussen de twee landen. Cuba krijgt ‘technisch advies’ van de Amerikanen, laat een onderminister van Buitenlandse Zaken weten op Twitter. Onduidelijk is wat dat advies precies inhoudt. Wel zegt hij dat Cuba ‘grote waardering’ heeft voor de ‘condoleances en uitdrukkingen van hulp van de mensen en organisaties in de VS’.

Vanaf veilige afstand bekijken mensen de enorme rookpluim. Beeld AP

Sinds de jaren zestig leggen de Verenigde Staten communistisch Cuba sancties op. De Amerikaanse ambassade op Cuba schrijft op Twitter dat organisaties die rampenbestrijding willen verlenen aan Cuba niet zullen worden gehinderd.

Naast de Verenigde Staten, Mexico en Venezuela hebben ook Rusland, Nicaragua, Argentinië en Chili hulp aangeboden, aldus president Miguel Díaz-Canel van Cuba. Welke vorm die ondersteuning zou moeten krijgen, is niet bekendgemaakt.