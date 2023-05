Enorme gewicht van wolkenkrabbers brengt New York in problemen bij verwachte zeespiegelstijging

De Amerikaanse metropool zou naar schatting ongeveer 1 tot 2 millimeter per jaar zakken. In combinatie met de stijgende zeespiegel zorgt dit voor een groter risico op overstromingsgevaar. De stijging van de zeespiegel gaat er twee keer zo snel als het wereldwijde gemiddelde.

Het water rond the city that never sleeps is sinds 1950 met ongeveer 22 centimeter gestegen. Grote stormen kunnen er tegen het einde van deze eeuw vier keer zo vaak voorkomen als nu. Dat komt door de zeespiegelstijging en door orkanen, die door de klimaatverandering aan kracht toenemen.

140 miljoen olifanten

In de stad wonen zo’n 8,4 miljoen mensen heel dicht op elkaar. Ze worden volgens de onderzoekers “in verschillende mate bedreigd door overstromingen”. Ook andere kuststeden zullen te maken krijgen met dergelijke noodtoestanden, schrijven ze. “De combinatie van tektonische en antropogene bodemdaling (alles wat door de mens wordt teweeggebracht, red.), zeespiegelstijging en toenemende orkaanintensiteit betekent een toenemend probleem langs kust- en riviergebieden.”

Die ontwikkeling wordt alleen maar versterkt door de enorme wolkenkrabbers op het eiland. Volgens berekeningen van de onderzoekers wegen alle gebouwen samen 7,62 miljard kilo. Ter vergelijking: dat komt overeen met het gewicht van zo’n 140 miljoen olifanten.

Het enorme gewicht oefent een grote druk uit op verschillende materialen die zich in de grond van de stad bevinden. Veel van de grote gebouwen staan op vaste grond, zoals bijvoorbeeld leisteen, maar op sommige plekken bestaat de bodem uit een mengsel van zanden en klei. Dat draagt bij tot een zinkend effect, iets wat ook al op andere plaatsen langs de Amerikaans oostkust wordt waargenomen.

Beeld AP

Zeespiegelstijging

Maar voorlopig is er nog geen reden tot paniek, verzekeren de wetenschappers. “Er is wel een voortdurend proces gaande dat het risico op overstromingen vergroot”, klinkt het. “Hoe zachter de grond, hoe meer druk er is door de gebouwen. Het was geen fout om zulke grote gebouwen in New York te bouwen, maar we moeten er rekening mee houden dat elke keer dat je daar iets bouwt, je de grond een beetje meer omlaag duwt.”

New York moet zich – net zoals andere kuststeden – voorbereiden op de gevolgen van zeespiegelstijging, concluderen de wetenschappers. Bij herhaalde blootstelling aan zeewater kan staal corroderen en gebouwen destabiliseren, klinkt het. “Overstromingen doden ook mensen, wat waarschijnlijk de grootste zorg is.”