Enorme branden teisteren Italië en Turkije: Zuidoost-Europa maakt zich op voor meer hitte

Italië: hittegolf en branden op Sicilië

De brandweer op Sicilië moest alleen gisteren al zeker 140 keer uitrukken, waarvan ruim 50 keer in de oostelijke kuststad Catania zelf. Volgens het Italiaanse persbureau Ansa zijn huizen ontruimd. Ook sommige stranden werden gesloten.

De autoriteiten verwachten vandaag het hoogste brandrisiconiveau voor Oost- en Noord-Sicilië, bij temperaturen rond de 40 graden Celsius. De hitte, droogte en harde wind zorgen ervoor dat de branden zich uitbreiden. Volgens de regionale regering zijn sommige branden aangestoken.

Ook elders in Italië is het raak, zoals in de regio Lazio met de hoofdstad Rome, in Apulië en in Campanië. Eerder was het eiland Sardinië al hard getroffen. Bossen en huizen zijn daar afgebrand. Reddingswerkers moesten mensen in veiligheid brengen.

(Lees verder onder de afbeeldingen)

Beeld AFP

Beeld EPA

Beeld via REUTERS

Beeld ROBERTO VIGLIANISI via REUTERS

Turkije: tientallen branden

Ook in Turkije, dat kampt met tientallen natuurbranden, wordt het dit weekend warm. Dat blijkt uit een weerkaart van de WMO, de meteorologische organisatie van de Verenigde Naties. Ook daar kan de temperatuur de komende dagen oplopen tot boven de 40 graden.

De Turkse autoriteiten zeggen vooruitgang te hebben geboekt bij het bestrijden van de tientallen natuurbranden die het land teisteren. Het natuurgeweld heeft het leven gekost aan zeker vier mensen en leidde tot evacuaties in dorpen en hotels in toeristische gebieden aan de zuidkust. Daar kregen ook Nederlanders mee te maken.

De autoriteiten lieten gisterochtend weten zeker 57 van de 71 branden onder controle waren of helemaal zijn geblust. Minister van Landbouw Bekir Pakdemirli zei dat de situatie overal verbetert. Er woeden volgens hem nog branden in zes provincies, waaronder het toeristische Antalya.

De branden zijn een nieuwe klap voor de toerismesector in het land, die toch al te lijden had onder de economische gevolgen van de coronapandemie. Minister Pakdemirli zegt dat zo’n 4000 manschappen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook worden tientallen helikopters ingezet.

Pakdemirli erkende dat zijn land zelf niet meer beschikt over een blusvliegtuig, maar zou in opdracht van president Erdogan inmiddels bezig zijn om zo’n toestel aan te schaffen. Rusland heeft wel drie toestellen gestuurd om te helpen bij de bluswerkzaamheden.

(Lees verder onder de afbeeldingen)

Beeld AP

Beeld AFP

Beeld AFP

Beeld EPA

Griekenland: intense hittegolf op komst

De Griekse autoriteiten hebben ook aangekondigd om, gezien de verwachte hittegolf, het aantal patrouilles door brandweer en hulpdiensten verder op te schroeven. Daar wordt de hittepiek op maandag verwacht met 42 graden. Ook de afgelopen dagen en in de dagen na maandag is het er erg warm.

De Grieken vrezen voor watertekorten en uitvallen van het elektriciteitsnetwerk. “Dit is een gevaarlijk weerfenomeen. We zeggen het al vanaf het begin van de week”, zegt Theodoris Kolydas, directeur van de Griekse Nationale Meteorologische Dienst. “De omstandigheden zullen hardnekkig zijn en slechts geleidelijk afnemen... zeer hete luchtmassa’s van de kusten van Afrika gaan richting onze regio.”

Het zuiden van het land had deze week te maken met drie bosbranden buiten Athene. De komende hitte voedt de angst voor nieuwe vuren.

Beeld EPA