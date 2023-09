Enorm waterpark in Iran dicht omdat vrouwen strenge kledingregels negeren

De sluiting komt aan de vooravond van de herdenking van de dood van de Iraans-Koerdische Mahsa Amini. De 22-jarige Amini overleed op 16 september vorig jaar in handen van de politie nadat zij door de zedenpolitie was gearresteerd voor het niet naleven van de regels voor het dragen van de hidjab. Haar dood leidde tot grootschalige protesten in Iran.

Volgens manager Mohammad Babaei werd het enorme complex zondagavond op slot gegooid, zo meldt het Iraanse persbureau Fars. Hij kreeg te horen dat de bezoekers de “kuisheids- en hidjabregels hadden genegeerd”. Hij zei dat het waterpark zich had gehouden aan de wet. Babaei meldde wel dat het waterpark geregeld vrouwelijke bezoekers erop had gewezen zich te houden aan de strenge kledingregels. Deze gelden sinds de Islamitische Revolutie van 1979.

Het populaire Mojhaye Khorushan-complex claimt het grootste overdekte waterpark in de wereld te zijn. Het is zo’n 90.000 vierkante meter groot en staat bekend als de ‘toeristische parel’ van Mashhad. Deze noordoostelijke stad is een van de grootste van Iran en staat bekend als de laatste rustplaats van een van de belangrijkste sjiitische geestelijken, Imam Reza.

Begraafplaatsen

De Iraanse autoriteiten hebben de afgelopen maanden de controle op de naleving van de kledingregels verder verscherpt. Behalve vrouwen worden ook bedrijven streng gecontroleerd. Ook ging het parlement vorige maand akkoord met hogere straffen en boetes voor het niet dragen van de hoofddoek.

Verwacht wordt dat de zedenpolitie in de komende twee weken de teugels nog strakker zal aanhalen omdat nieuwe betogingen worden verwacht. Uit een onderzoek vorige maand van Amnesty International bleek dat met name wordt geprobeerd te voorkomen dat familieleden van omgekomen demonstranten samenkomen op begraafplaatsen. Volgens Amnesty worden nabestaanden geïntimideerd, lastiggevallen en vastgezet.

“De Iraanse autoriteiten proberen hun misdrijven in de doofpot te stoppen”, aldus Diana Eltahawy, onderdirecteur van Amnesty International. “Terwijl ze de angst bij de nabestaanden vergroten door hen te beletten gerechtigheid en genoegdoening te eisen of om bloemen te planten bij het graf van hun dierbaren. Nu de gedenkdag nadert, vrezen de families dat de autoriteiten hun onderdrukkende methodes gaan gebruiken om te voorkomen dat ze herdenkingen houden.”