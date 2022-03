Enorm Russisch militair konvooi voorspelt niet veel goeds voor hoofdstad: ‘De strijd om Kiev zal lang en bloedig zijn’

Terwijl het Russische leger in de afgelopen vijf dagen op tal van plekken in het land op onverwacht zware tegenstand stuitte van het Oekraïense leger, kroop het bijna 64 kilometer lange konvooi gewoon naar Kiev. En zo te zien ongestoord. Na dagen van berichten over logistieke problemen en vertraging bij de Russische opmars, werden het Westen en Oekraïne maandag met de harde feiten geconfronteerd.

De Oekraïense luchtmacht gaf dit weekeinde nog beelden vrij van een aanval met een Turkse Bayraktar-drone op een deel van het konvooi, maar dat heeft de Russen niet kunnen stoppen. Tenzij de colonne in de komende dagen vanuit de lucht of met artillerie wordt aangevallen, of in hinderlagen wordt gelokt, kunnen het Russische opperbevel en president Poetin binnenkort beginnen met het uitvoeren van hun Kiev-plan.

“Rusland zal proberen om Kiev de komende weken te omsingelen en af te snijden van de wereld”, tweette de Amerikaanse senator Chris Murphy maandag, nadat hij met collega’s was gebrieft over het konvooi en de laatste informatie van de Amerikaanse inlichtingendiensten. De voorhoede van de colonne bevond zich toen nabij de buitenwijken van Kiev, op zo’n 25 kilometer van het stadscentrum. Murphy: “De strijd om Kiev zal lang en bloedig zijn en de Oekraïners bereiden zich in rap tempo voor op gevechten van straat tot straat.”

Gewaarschuwd

Dat het Russische konvooi zo lang is – vergelijkbaar met de afstand tussen Brussel en de Nederlandse grens – hadden het Pentagon en de spionagediensten tot nu toe niet naar buiten gebracht. Sinds de Russen op de eerste dag van de invasie de grens met Wit-Rusland overstaken, waarschuwde Washington voortdurend voor het lint aan vrachtwagens dat Kiev vanuit het noordwesten naderde.

Pas nadat het Amerikaanse commerciële satellietbedrijf Maxar maandag foto’s vrijgaf van de colonne, werd duidelijk wat precies afkoerste op de Oekraïense hoofdstad. Aanvankelijk meldde Maxar zondag dat het konvooi zo’n 6 kilometer lang was. Op maandag stelde het bedrijf dit bij naar 27 kilometer. Na de analyse van nieuwe foto’s, werd dit opnieuw bijgesteld naar maar liefst 64 kilometer.

Op de beelden is te zien hoe de lange Russische stoet voorbij dorpen en fabrieken trekt. Bij Invankiv, met de rotonde op de foto hieronder (en via deze link in Google Maps te vinden) staan diverse huizen in brand, maar het is onduidelijk of de Russen hier werden aangevallen en daarna tot een tegenaanval overgingen.

Het Russische konvooi ter hoogte van Ivankiv. Beeld AP