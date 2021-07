‘We zagen een gezin van vier voor het venster staan zwaaien. Twee van die mensen trokken naar het dak, en enkele seconden later zakte het hele huis in.’ Pepinster, donderdag 15 juli 2021.

De benzinegeur, overal en doordringend. Het was de eerste en overheersende impressie van fotograaf Eric De Mildt die gisterenochtend vroeg afdaalde in de rue Hallet in Pepinster. Na een korte tocht door een bos in de vallei kwam hij terecht in de tuin van een in shock verkerend viertal dat zonder stroom en internet was komen te zitten, maar zich vooral gelukkig prees nog in leven te zijn.

“We werden om vier uur gewekt. We zagen het waterpeil van de Vesder stijgen”, vertelde een van de vier. “Er kwamen bomen aan de snelheid van auto’s voorbijgedreven. Op vijftig meter hiervandaan, aan de overkant van de rivier, zagen we een gezin van vier voor het venster staan zwaaien. Het water bleef maar stijgen. Twee van hen trokken naar het dak, en enkele seconden later zakte het huis in.”

Het gezelschap was ervan overtuigd dat de mensen aan de overkant het onmogelijk konden hebben overleefd en vertelden dat er een tiental woningen is weggezakt. Het lijkt onaannemelijk dat het totale aantal slachtoffers van de plotse watersnood in de provincies Limburg en Luik op één dag kon worden vastgesteld.

“Het water stond het hoogst rond zes ’s ochtends, toen het licht begon te worden en het water drieëneenhalve meter boven zijn normale peil stond. Een uur daarna ongeveer kregen we een sms’je van een provinciale dienst die waarschuwde voor ondergelopen wegen.”

Antwerpse brandweerlui evacueren bewoners van Pepinster. Beeld Eric de Mildt

Vanuit de tuin van het getroffen gezin had Eric De Mildt een uitzicht op het ondergelopen marktplein van Pepinster, met de Carrefour, de apotheek en geparkeerde auto’s waarvan je enkel nog het dak kon zien. “In de straten daarrond zag je een bootje van de Antwerpse brandweer dat van huis tot huis ging”, vertelt hij. “Achter hen zag je de binnenkant van een ingestort huis. Er was ook een rijhuis ter hoogte van een bushalte waarvan de hele binnenkant, ramen en meubilair, was weggeveegd. De Antwerpse brandweerlui werden vanuit ramen toegejuicht: ‘Ces Flamands, ça, sont des héros.’”

Klimaatdoden

Het lijkt erop dat de stortvloed België leert dat het klimaat ook voor dodelijke slachtoffers kan zorgen. In totaal zijn er negen overlijdens gerapporteerd en vier mensen zijn nog vermist: drie bewoners uit Pepinster en een 15-jarig meisje. In Eupen kwam een 22-jarige om het leven die met een zwemband in het stromende water sprong. In Aywaille bij Luik werd ‘s ochtends een 50-jarige man ontdekt in de kelder van zijn huis, waar hij op het verkeerde moment het binnensijpelende water probeerde tegen te houden. In Verviers was sprake van vier en mogelijk vijf slachtoffers.

In Pepinster sloeg in de namiddag een van de reddingsbootjes om. Aan boord zaten vijf Gentse brandweerlui en drie geredde bewoners. Volgens Philippe Godin, de burgemeester van Pepinster, konden drie mensen (nog) niet worden gered. Brandweerzone Gent Centrum bevestigt dat de brandweermannen in veiligheid zijn gebracht, maar dat de geëvacueerde inwoners nog steeds vermist zijn.

Een onbekend aantal bewoners is nog niet kunnen geëvacueerd worden. Het gaat om mensen die de hoogste verdieping van hun woning opzochten en enkel kunnen wachten op hulpdiensten.

In Pepinster werd ook nog een levensloos lichaam teruggevonden onder een gedeeltelijk ingestorte brug. In Marcourt, in de provincie Luxemburg, werd een meisje van 15 jaar meegesleurd in de Ourthe.

In Theux, nabij Verviers, waar het riviertje de Hoëgne water vanuit de Hoge Venen richting Pepinster stuwt, lag gisterenmiddag het hele centrum bezaaid met autowrakken en puin. De Hoëgne, op zijn smalst bij zijn passage door het oude dorpscentrum, raasde tot drie meter boven zijn normale peil voorbij. Ook hier: de penetrante benzinegeur. In Verviers wordt in de vooravond de avondklok afgekondigd na de eerste meldingen van plunderingen in geëvacueerde woningen.

Luik in lockdown?

Als je gisteren Luik binnenreed vanuit Herstal, leek de lockdown opeens helemaal terug. Zo goed als alle café’s, restaurants en winkels hadden al in de namiddag de deuren gesloten, zodat het personeel zich thuis kon voorbereiden op het gevreesde. Er werd een tijdelijk onderkomen georganiseerd aan de universitaire campus Sart-Tilman. Burgemeester Christine Defraigne (MR) riep al in de namiddag alle bewoners in het stadscentrum en de toeristen om op de stad te verlaten.

Ter hoogte van het eiland van Monsin, waar het Albertkanaal zich afsplitst van de Maas, liepen binnenschippers onrustig heen en weer. De boten leken tot op de kade te worden getild. “Het blijft maar stijgen”, zei Luc, transporteur van schroot. “Ik vaar al veertig jaar. Dit heb ik nog nooit gezien. De hele tijd enorme boomstammen die voorbijdrijven. Zie je het standbeeld van koning Albert? Het is vijftien meter hoog. Zo lang als ik het ken, torent het boven de haveninstallaties uit. Nu staat hij gewoon met zijn voeten in het water.”

Op vele plaatsen in de binnenstad trad de Maas langzaam uit haar oevers. Het blijft in de eerste plaats een kijkstuk voor zij die zijn gebleven. Maar ook een erg beangstigende waarschuwing omtrent wat de gevolgen kunnen zijn van een volgende stortvloed als deze.