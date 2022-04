‘Enkele Reuzegommers valt strikt genomen weinig te verwijten. Toch zijn het net zij die schuldig pleiten’: journalist Douglas De Coninck

Lees de meest recente ontwikkelingen op het proces in onze liveblog.

Dag Douglas, wat is jou op deze eerste procesdag opgevallen?

“Wat ik zelf het opmerkelijkst vond, waren de getuigenissen van ‘Zaadje’ en ‘Janker’, respectievelijk de praeses en schachtentemmer in 2018. Zij waren dan wel de leiders op papier, maar allebei benadrukten ze telkens weer hoe hun eigen macht eigenlijk zeer beperkt was. ‘Zaadje’ zei ‘op een gegeven ogenblik dat hij echt niet de mogelijkheid had om de boel te stoppen. Janker’ noemde zichzelf een ‘instrument van de groep’.

“Dat bevestigt wat we de voorbije dagen ook al in de krant hebben aangegeven: binnen zo’n club als Reuzegom is het vooral de anciënniteit die bepaalt wat er gebeurt. Dat voelde je ook heel hard in deze getuigenissen. Dat roept toch wel vragen op: hoe kan het dat de oudere ex-Reuzegommers de dans volledig zijn ontsprongen? Zij zijn vandaag niet aanwezig.”

Wat viel je nog op aan de getuigenissen van de beklaagden?

“Ik volg deze zaak al enkele jaren, en heb er veel onderzoek naar gedaan. Je vormt je een beeld van die mensen. Maar bijvoorbeeld ‘Janker’ blijkt een heel andere persoon te zijn. Die gast zegt ook zelf dat hij vroeger een sociaal iemand was, en nu nog amper iets voelt. Hij lijkt in twee jaar tijd minstens tien jaar ouder geworden. Sommigen zeggen dan dat de beklaagden hier toneel komen spelen, maar ik zit daar ook op te kijken als mens en ik heb niet het gevoel dat dit toneel is. Die kerel is hier totaal aan kapot gegaan. De ‘Janker’ van 2018 bestaat niet meer.

“’Zaadje zei op een bepaald moment dat de doop toen ‘heilig voor hen was’, maar gaf nu zelf aan dat dat helemaal nergens op slaat. Volgens hem waren ze destijds verblind door heel dat clubgebeuren. Ze waren er echt wel gerust op dat Sanda Dia er wel bovenop zou komen, en hebben nooit stilgestaan bij wat dat kon zijn, hypothermie (onderkoeling, DBA.)”

Is het een goede beslissing om het proces toch openbaar te houden?

“Natuurlijk is dat goed. Het is een fundamenteel principe dat recht openbaar wordt gesproken. Daar wordt enkel in uitzonderlijke gevallen van afgeweken, zoals bij de moord op Julie Van Espen. Dat had toen te maken met de privacy van het slachtoffer, van een meisje dat gruwelijke dingen heeft ondergaan. Nu heb je een heel andere situatie, want iedereen weet wat Sanda Dia is overkomen.

“Er is gewoon een mediarel geweest rond die beelden op VTM. Ik heb het gevoel dat een aantal advocaten van Reuzegommers een zitting achter gesloten deuren gevraagd hebben, niet zozeer omdat ze bekommerd zijn om de openbaarheid van dit proces, maar omdat ze later tijdens hun pleidooien vooral in de verf willen zetten hoe hun cliënten eigenlijk al zijn veroordeeld door de media. Wat natuurlijk voor een groot stuk zo is, dat kan je niet ontkennen.”

Wat kunnen we vanmiddag en de komende dagen nog verwachten?

“Nu komen de 16 andere Reuzegommers aan bod. Het is moeilijk te voorspellen wat zij zullen zeggen. Als je kijkt naar wie de zaak graag achter gesloten deuren wou, en wie een openbare zitting, valt het toch op dat de Reuzegommers die het minst te verwijten valt graag openbaarheid wilden. Zij die door de schachten worden beticht van de meeste wreedheden, wilden dan weer gesloten deuren.

“Ik vermoed dat we nu twee groepen zullen krijgen: de ene groep gaat zijn eigen aandeel minimaliseren, er is een ander deel van jongens die strikt genomen weinig te verwijten vallen, behalve dat ze aanwezig waren bij die doop. Toch zijn het net die laatsten die schuldig pleiten.”