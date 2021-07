‘Enkel wie in hongerstaking was, ziet dossier sneller behandeld’: ook andere sans-papiers vinden vlot weg naar neutrale zone

De hongerstaking van de sans-papiers in Brussel is definitief van de baan. Terwijl enkele tientallen onder hen werden afgevoerd naar het ziekenhuis, meldden zich al een aantal mensen in de neutrale zone voor uitleg bij hun dossier.

Na 61 dagen zonder eten wordt de schade opgemeten bij de ruim 450 hongerstakers. De actievoerders eisten een collectieve regularisatie, maar kregen enkel de toezegging dat hun dossier individueel en prioritair behandeld zou worden.

Zoals woensdag al toegezegd door de actievoerders, gingen er donderdag al een aantal mensen naar de neutrale zone, waar de sans-papiers meer uitleg kunnen krijgen bij hun dossier. Veelal melden zich vertegenwoordigers van de mensen die in hongerstaking waren. Tegelijk duiken er andere sans-papiers op die weinig of niets te maken hebben met de actievoerders. Via deze weg hopen ook zij (versneld) aan een verblijfsvergunning te geraken.

Op afspraak

“Dit hadden we min of meer ingecalculeerd”, reageert Sieghild Lacoere, woordvoerder van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). “Er werd extra mankracht voorzien in de neutrale zone. Iedereen die langskomt heeft recht op dezelfde dienstverlening en krijgt dezelfde informatie. Een belangrijk verschil: enkel wie in hongerstaking was, ziet zijn dossier sneller behandeld.” Ook kunnen enkel zij hun dossier daar laten behandelen, de rest moet zijn aanvraag indienen bij de stadsdiensten. Om het onderscheid te maken heeft Mahdi nu gevraagd aan de actievoerders om aan zijn diensten een lijst met de namen van de hongerstakers te bezorgen. Ook zal er vanaf vrijdag enkel nog op afspraak gewerkt worden in de neutrale zone.

Mahdi benadrukte weer dat er geen specifieke uitzonderingen zijn voor de sans-papiers. “De wet wordt niet aangepast, er komen geen nieuwe instructies of tijdelijke oplossingen”, stelt hij. Degenen die er fysiek slecht aan toe zijn, kunnen wel aanspraak maken op een tijdelijk verblijf wegens medische redenen, deze optie bestaat in de wet. In principe gaat dit over een periode van 3 maanden die verlengd kan worden. Bij Mahdi benadrukken ze dat een dokter van de Dienst Vreemdelingenzaken steeds de gezondheidstoestand van de betrokkene controleert, zodat dit geen slinkse weg wordt om mensen aan papieren te helpen.

Humanitaire redenen

De actievoerders hadden vooral interesse in een andere, bestaande procedure: de regularisatie vanwege humanitaire redenen. Mensen die een langdurig verblijf in ons land kunnen aantonen, zouden in aanmerking kunnen komen voor papieren. Wie bijvoorbeeld werkt, studeert of schoolgaande kinderen heeft, maakt meer kans, wie een strafblad heeft, kan het schudden. Het is op het einde van de rit de staatssecretaris die beslist.

Het is nu onmogelijk te zeggen hoeveel mensen er geregulariseerd worden, dat wordt pas allicht de komende weken en maanden duidelijk. Ook konden nog niet alle sans-papiers langsgaan in de neutrale zone om hun dossiers te bespreken. Dat kan enkele dagen of weken duren.

Wantrouwen

Het wantrouwen van de actievoerders is nog niet volledig weg. In de VUB duurde de hongerstaking nog tot donderdagmiddag, omdat een aantal onder hen het verzet niet wilde staken. Heel wat sans-papiers daar zijn nog niet zo lang in het land en vrezen onder de huidige voorwaarden sowieso uit de boot te vallen. En ook al eten en drinken de sans-papiers weer, de bezetting van de Begijnhofkerk gaat nog even verder. Pas als er meer duidelijkheid is over de opgestarte procedures, breken ze hun kamp definitief op.

Intussen wordt de medische balans opgemaakt. In de Begijnhofkerk werden 53 mensen naar het ziekenhuis overgebracht, zegt Michel Ginet, woordvoerder van Dokters van de Wereld, de organisatie die de hongerstakers mee begeleidt. Op de ULB moesten er 20 mensen worden afgevoerd, bij de VUB nog eens 2. Een aantal onder hen moest naar intensieve zorgen, anderen konden snel weer terugkeren.