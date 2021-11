Enkel nog elektrische wagens kopen en niet meer verwarmen met aardgas: dit staat er in het Vlaamse klimaatakkoord

Tot nog toe mikte Vlaanderen op een CO2-reductie met 35 procent tegen 2030, ten opzichte van 2005. Om dat te halen, waren al bijkomende inspanningen nodig. Maar het huidige pakket zou garant staan voor een reductie met 40 procent. Ter herinnering: Europa vraagt ons land om de CO2-uitstoot met 47 procent te verlagen tegen 2030.

Het zou gaan om een uiteenlopend pakket aan maatregelen:

• Vanaf 2029 kan u enkel nog een elektrische wagen kopen (als het gaat om een nieuwe wagen). Dit wel op voorwaarde dat er voldoende laadpalen zijn, tegen 2030 wordt er gemikt op 100.000 ‘semi-publieke laadequivalenten’. Daarnaast moet er een breed gamma en “prijscompetitief” aanbod aan elektrische wagens ter beschikking zijn.

• Er komen meer groene bussen bij De Lijn en partners.

• Vanaf 2023 komt er een verplichting tot renovatie voor wie een energieverslindende woning koopt. Wie een woning van label E of lager aankoopt, moet binnen de vijf jaar de nodige inspanningen doen om het gebouw naar niveau D te brengen.

• Vanaf 2023 komt er voor nieuwbouwwoningen een verplichting om met hybride warmtepompen te verwarmen. Half gas, half elektrisch dus. Vanaf 2026 zal er bij nieuwbouw geen aardgasaansluiting meer mogelijk zijn. Ook voor bestaande woningen zullen warmtepompen maximaal gestimuleerd worden.

• Voor de landbouw en de industrie wordt de lat 10 procent hoger gelegd dan oorspronkelijk voorzien. Onder meer door innovatie die stallen en serres energiezuiniger moet maken en door de veestapel te koppelen aan de Europese consumptieniveau van vlees.

De Vlaamse Regering heeft zopas een realistisch ambitieus akkoord bereikt over bijkomende klimaatmaatregelen, met inspanningen van alle sectoren. Daarmee schroeft Vlaanderen zijn klimaatambitie op van 35 naar 40 procent tegen 2030. — Jan Jambon (@JanJambon) 4 november 2021

Sinds kort eist Europa dat ons land zijn uitstoot met 47 procent verlaagt tegen 2030. Europa wil klimaatneutraal worden: tegen het midden van de eeuw mogen alle industrie, stroomcentrales, auto’s, huizen en vee niet meer uitstoten dan de natuur aankan. Een enorme omslag. Het Vlaams klimaatplan, opgesteld eind 2019, mikte op een daling van de uitstoot met 35 procent tegen 2030, maar ook die lagere doelstelling halen we niet. Jambon I kon niet anders dan de ambities verhogen.

Vlaams coördinerend klimaatminister Zuhal Demir erkende eerder ook al dat het huidige tempo om de broeikasgassen terug te dringen te laag ligt. “Er is in Vlaanderen sinds 2005 maar 5 procent gereduceerd en in het coronajaar was er een reductie van 1 procent. Aan dit tempo gaan we er niet komen”, gaf de N-VA-minister toe.