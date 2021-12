Engie vraagt nieuwe vergunning aan voor gascentrale in Vilvoorde

Inter­view Regula Ysewijn ‘Hoe mensen tegenwoordig in een slobbertrui op restaurant gaan, is dat nu vooruitgang?’: ‘Bake Off’-jurylid Regula Ysewijn ‘Hoe mensen tegenwoordig in een slobbertrui op restaurant gaan, is dat nu vooruitgang?’: ‘Bake Off’-jurylid Regula Ysewijn