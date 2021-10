Engie/Electrabel krijgt subsidies voor twee nieuwe gascentrales die kerncentrales moeten vervangen

Stroomnetbeheerder Elia heeft zonet de resultaten van de aanbestedingsprocedure voor nieuwe gascentrales bekendgemaakt. Die procedure bepaalt welke bedrijven subsidies in de wacht kunnen slepen voor de bouw van gascentrales.

In totaal werden er 40 projecten geselecteerd, met een capaciteit van alles samen 4.447,7 megawatt. Daarbij zijn twee projecten voor gascentrales die door Engie Electrabel zijn ingediend: één in Vilvoorde en één in Awirs, bij Luik. Beide centrales zijn goed voor een capaciteit van elk ongeveer 800 megawatt. De gascentrale in Vilvoorde heeft wel nog geen omgevingsvergunning gekregen van minister Zuhal Demir.

CRM

CRM staat voor Capacity Remuneration Mechanism. Het is een ‘capaciteitsmechanisme’ dat bedrijven steun geeft voor de uitbating van (nieuwe) energiecentrales in ons land. Dit zijn de resultaten van de eerste veiling van subsidies. In 2024, net voor de kernuitstap, een tweede. De bedrijven die het meeste stroom kunnen leveren tegen de goedkoopste prijs winnen.

De gemiddelde jaarprijs van de geselecteerde projecten is 31.671,57 euro/MW. Dat is minder dan de helft van de door de regering vastgestelde maximumprijs van 75.000 euro/MW.

Kernuitstap

Nieuwe gascentrales zijn essentieel voor de verhoopte kernuitstap in 2025. Tegen die datum sluiten sowieso vijf van de zeven kerncentrales in ons land. De regering-De Croo wil echter alle kerncentrales sluiten tegen 2025. Aan de kernuitstap is wel de voorwaarde gekoppeld dat de stroombevoorrading van het land niet in gevaar komt. Om de sluiting van alle kerncentrales op te vangen, zijn twee à drie nieuwe gascentrales nodig.

De federale regering moet nog definitief beslissen of alle kerncentrales tegen 2025 zullen sluiten, of dat er toch twee centrales open zullen blijven.