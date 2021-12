Engie Electrabel in brief aan premier De Croo: ‘Langer openhouden van kerncentrales is onmogelijk’

“Zoals we de afgelopen jaren steeds hebben benadrukt, kan de verlenging van de twee reactoren Doel 4 en Tihange 3 alleen mogelijk zijn in het kader van een project dat leidt tot een levensduurverlenging van 10 tot 20 jaar. Een dergelijk project vergt een uitvoeringstermijn van naar schatting 5 jaar, rekening houdend met engineering- en veiligheidsstudies, overleg met de autoriteiten, wet- en regelgevingsprocessen en de daadwerkelijke uitvoering van de investering. Onze ervaring met soortgelijke projecten heeft ons ervan overtuigd dat dit tijdschema moeilijk te verkorten is.”

Jean-Pierre Clamadieu, de voorzitter van het Franse moederbedrijf Engie, laat er in zijn brief aan premier De Croo geen twijfel over bestaan dat het langer openhouden van de bestaande kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 geen optie is.

Maandagavond berichtte deze krant dat de premier zelf contact zou leggen met Engie Electrabel over het gevoelige dossier van de kernuitstap. Het ging om twee vragen, waar Clamadieu nu zelf op ingaat. Eén: ziet Engie Electrabel nog iets in een levensduurverlenging van de twee jongste kerncentrales? Neen, zo blijkt nu.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil dat Engie Electrabel verplicht wordt om de kerncentrales langer open te houden. Dat moet volgens hem dan gebeuren “via een aanpassing van het wettelijk kader”, zo reageert hij op Twitter, “Wat we ook zullen doen.”

Ook over de tweede vraag - ziet Engie Electrabel het nog goedkomen met de gascentrale in Vilvoorde? - is nu meer duidelijkheid. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weigert een vergunning toe te kennen aan het project. Maar zoals verwacht zal Engie Electrabel een nieuwe vergunninsgaanvraag indienen voor de gascentrale in Vilvoorde, zo bevestigt Clamadieu in zijn brief.

“We zijn bezorgd om de moeilijkheden bij het verkrijgen van de regionale omgevingsvergunning voor de centrale in Vilvoorde, terwijl de adviezen van de bevoegde regionale en provinciale administraties wel positief waren”, klinkt het in een sneer is naar minister Demir, die tegen de adviezen van haar administratie, de vergunning voor Vilvoorde weigerde.

“We blijven vastberaden om dit project uit te voeren, met een zo minimaal mogelijke impact op het milieu. We willen zo snel mogelijk een nieuwe vergunningsaanvraag indienen en we hebben de steun nodig van de overheden om dit proces zo spoedig mogelijk te doorlopen.”