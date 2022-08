Engelse shetlandpony vecht voor zijn job…als burgemeester

Enkele weken geleden verkoos het Zuid-Engelse dorpje Cockington in het graafschap Devon een nieuwe burgemeester. Don Mills, de vorige burgervader was gestorven, dus werden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven. In de race deed één kandidaat mee: Patrick de pony, een kloeke shetlander uit een naburige manege.

Patrick is een therapiepony die voor zijn training vaak in het lokale café The Drum Inn te vinden was, en daar regelmatig een pint Guinness voorgeschoteld kreeg. Op die manier kon hij wennen aan mensen. De dorpelingen konden de aanwezigheid van de pony wel smaken, en verkozen hem daarom prompt tot burgemeester.

Verbannen

Maar na een klacht besliste het lokale bestuur – dat wel uit mensen bestaat – dat de pub Patrick niet meer mocht toelaten. Er zou een bouwvergunning nodig zijn om de tuin te laten omdopen tot weiland. Daarmee zette het stadsbestuur de burgemeester de facto uit zijn kantoor. Patrick moet dus vechten om zijn taken als burgemeester – die uit niet veel meer bestaan dan Guinness drinken in de lokale pub met de inwoners van Cockington – nog uit te kunnen voeren.

De burgemeester en zijn eigenaren blijven echter strijdvaardig. “Patrick is en blijft de burgemeester van Cockington, hij gaat nergens heen. Dit is het werk van pestkoppen die het niet eens zijn met zijn verkiezing als burgemeester,” liet eigenaar Kirk Petrakis optekenen in de Engelse krant Metro. Ook de The Drum Inn zegt bedroeft te zijn met het besluit van het stadsbestuur.