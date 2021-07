Engeland schaft quarantaineplicht af voor volledig gevaccineerde Europeanen

Er zullen ook uitzonderingen gelden voor volledig gevaccineerden uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland, Andorra, Monaco en Vaticaanstad. Transportminister Grant Shapps benadrukt dat de quarantaineplicht alleen vervalt voor mensen die zijn ingeënt met een vaccin dat is goedgekeurd door de Amerikaanse en Europese gezondheidsautoriteiten.

Reizigers moeten zich voor vertrek laten testen op het coronavirus. Die test mag maximaal drie dagen oud zijn. Op de tweede dag van het bezoek aan Engeland moet opnieuw getest worden. Testafspraken moeten voor vertrek worden gemaakt. De kosten zijn voor de reiziger. Verder moet er voor aankomst een digitaal inreisformulier worden ingevuld.

Stoplichtsysteem

De Britten gebruiken een zogeheten stoplichtsysteem voor reizen van en naar het buitenland. De VS en veel landen in de EU hebben nu een geeloranje kleur. Die kwalificatie gaat gepaard met een quarantaineperiode van tien dagen. Wie via de Britse vaccinatiecampagne volledig is ingeënt, hoeft sinds 19 juli bij terugkeer uit deze landen al niet meer in quarantaine.

Het besluit van de regering geldt alleen voor Engeland. Schotland, Wales en Noord-Ierland zullen waarschijnlijk eveneens overgaan tot een versoepeling van het reisbeleid, maar zijn vrij om af te wijken van wat er in Londen is besloten. In Engeland zijn vrijwel alle coronamaatregelen opgeheven.

Minister Shapps ziet de versoepeling van het quarantainebeleid als een “belangrijke stap voorwaarts”.