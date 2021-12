Energieminister Van der Straeten (Groen) zet door voor kernuitstap: dit staat in haar slotrapport

Eerstdaags, misschien deze namiddag nog, spreekt de federale regeringstop voor het eerst over het dossier van de kernuitstap. Die staat ingepland voor 2025, maar de Franstalige liberalen dringen aan op uitstel. Zij willen de jongste twee kerncentrales langer openhouden. Het belooft een moeilijk debat te worden.

In het slotrapport van minister Tinne Van der Straeten (Groen), dat meer dan 200 pagina’s beslaat, wordt uitstel als onhaalbaar bestempeld. “Er is niet voldaan aan de basispremisse voor de optie. De nucleaire exploitant heeft – bij herhaling – aangegeven niet in deze piste te willen meestappen.” Bovendien zijn er problemen met de vergunningen van kerncentrales, bevoorrading van nucleaire brandstof, en moeten er grondige renovatiewerken plaatsvinden in de reactoren. De kostprijs en de timing van dit alles is volgens de minister een vraagteken.

Het alternatief – een volledige sluiting van de kerncentrales – is niet perfect, geeft Van der Straeten toe. De grootste zorg: het feit dat de gascentrale in Vilvoorde nog geen vergunning heeft. Al benadrukt Van der Straeten dat ook met uitstel van de kernuitstap deze gascentrale nodig is de stroomvoorziening te verzekeren. “Wat bevoorradingszekerheid betreft is in beide opties onzekerheid over vergunningen. Doordat het geselecteerde project van Vilvoorde geen omgevingsvergunning heeft kunnen bekomen, moeten wel degelijk oplossingen geïmplementeerd worden (…). We hebben nog een tijdsvenster ter beschikking om dat op te lossen. Niet erg lang, maar het is er wel degelijk”, schrijft Van der Straeten in haar slotrapport.

Klimaat

De groene minister pleit ervoor om een extra controlemoment in te voeren: als de gascentrale van Vilvoorde niet tijdig vergund raakt, moet het project – dat nu aanspraak maakt op subsidies van de overheid via het zogenaamde CRM – vervangen worden door een ander project dat wel een vergunning heeft. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dat dan de gascentrale in Manage.

Wat betreft de impact op de CO 2 -uitstoot van het land wijst Van der Straeten erop dat elektriciteitscentrales onder het Europees ETS-systeem vallen waardoor emissies van de energiesector “niet nationaal mogen en kunnen” bekeken worden. “Bijkomende elektriciteitscentrales op aardgas in België hebben dan ook geen impact op de doelstellingen van het ETS en het halen van die doelstellingen.” De impact van de kernuitstap (en de bouw van gascentrales) op de stroomprijs is klein, luidt het nog, “omdat de prijs nu al in de overgrote meerderheid van de gevallen bepaald door (Belgische of buitenlandse) centrales op gas of andere fossiele brandstoffen.” De prijs van de subsidies voor het CRM zullen niet doorgerekend worden in de stroomfactuur.

De kerncentrale in Doel. Beeld Wouter Van Vooren

“Na jarenlange besluiteloosheid bestaan er geen makkelijke oplossingen meer. Er is nood aan duidelijkheid en zekerheid. De volledig kernuitstap heeft de minste onzekerheden”, zegt een groene bron. Of MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez overtuigd is, moet nog blijken. Dan kans lijkt niet erg groot. “We gaan niet aanvaarden dat België in het donker wordt gezet en dat we meer CO2 uitstoten alleen maar om een oude droom in vervulling te doen gaan”, reageert Bouchez kritisch op Twitter.

Oppositiepartij N-VA voert alvast de druk op. “Minister Van der Straeten kan geen enkele garanties bieden inzake bevoorradingszekerheid, maar blijft halsstarrig weigeren om 2GW aan propere nucleaire capaciteit te verlengen. Als coalitiepartners dit aanvaarden, zijn ze moedwillig medeplichtig aan de gevolgen die ons te wachten staan”, benadrukt voorzitter Bart De Wever.