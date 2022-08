Energieminister Van der Straeten: ‘Europees prijsplafond kan gemiddeld gezin 770 euro per jaar besparen’

“We zien historisch hoge prijzen. Wat vroeger een jaarfactuur was, is nu een maandfactuur. In de huidige oorlogssituatie met veel volatiliteit werkt het huidige systeem gewoon niet meer”, zegt minister Van der Straeten. Om het systeem ten gronde aan te pakken is het nodig om het prijsplafond op Europees niveau te implementeren, vindt de minister. Van der Straeten pleit al langer voor deze maatregel en betwijfelt niet dat die realistisch is, zeker nu Duitsland ook een voorstander is. “Het is absoluut realistisch en ook absoluut nodig.”

Volgens Van der Straeten is het zelfs mogelijk om de energiefactuur voor een gemiddeld gezin op deze manier per jaar met 770 euro te verminderen. “Dat duidt aan hoe erg het probleem is en vooral ook hoeveel winst er wel niet gemaakt wordt”, klinkt het bij de energieminister.

Belgisch plafond

Als de maatregel er toch niet komt op Europees vlak, is Van der Straeten gemotiveerd om die wel op Belgisch niveau te implementeren. “De Vivaldi-regering heeft de mensen nooit in de steek gelaten. We hebben de btw-verlaging doorgevoerd, en het sociaal tarief uitgebreid. Die maatregelen volstaan niet langer. Alle pistes zijn open om verder te gaan met het prijsplafond op Belgisch niveau.” Ook premier De Croo liet vandaag horen dat hij die optie niet langer uitsluit.

Ook dat is haalbaar volgens Van der Straeten. “In tijd van vrede zou je hier nooit aan beginnen. Maar ook in deze situatie moet het nu echt vastgepakt worden, ook al lijkt het onhaalbaar.” Verder gelooft de minister nog steeds dat de overwinsten aangepakt kunnen worden om die naar de consument terug te brengen. “Het is geen kwestie van geloven, maar een kwestie van doen.”

