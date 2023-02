Energiekortingen moesten aangepakt worden, maar terugdraaien sociaal tarief wordt voor velen een bittere pil

Beste lezer,

De kogel is door de kerk: we weten wat er in de loop van het jaar met onze energiefactuur zal gebeuren nu de prijzen van elektriciteit en aardgas weer in dalende lijn zijn. De BTW op energie blijft op 6 procent in plaats van de 21 procent van vroeger, maar de accijnzen zullen vanaf 1 april opgetrokken worden. Dit geeft de overheid de kans om flexibeler in te grijpen als er zich nog eens een energiecrisis zou voordoen. Dat lijkt zeker geen verkeerde keuze.

Het terugdraaien van het uitgebreid sociaal tarief stootte dan weer op veel meer tegenstand. Dit betekent dat ongeveer 400.000 gezinnen vanaf oktober fors meer voor gas en elektriciteit betalen. Met de prijzen van vandaag loopt hun energiefactuur zo op van 1.600 naar 2.800 euro per jaar. Een serieuze schok voor mensen die het niet al te breed hebben. “Waarom draaien ze geen andere subsidies terug? Mensen krijgen geld om zonnepanelen op hun dak te leggen, maar op de armsten wordt wel bespaard”, merkt Marianne, die momenteel geniet van het sociaal tarief, op.

Maar dat er geleidelijk aan een bijsturing moest komen van de energiekortingen, was zonneklaar. Ook ECB-voorzitter Christine Lagarde maakt het weer duidelijk bij de aankondiging van nog eens een verhoging van de Europese beleidsrente. Door de vele kortingen wordt de inflatie immers in de hand gewerkt. Hoe meer geld er in omloop is, hoe meer mensen consumeren en dus hoe moeilijker het is om de inflatie te bedwingen.

De energiekortingen kosten bovendien handenvol geld. Dat is niet echt aangewezen nu de Belgische begroting in 2023 met 33,6 miljard euro in het rood dreigt te gaan. Gelukkig was er wel een meevaller voor die begroting. Bij de eindejaarsraming voor 2022 ging de federale regering in oktober nog uit van een tekort van 5,3 procent van het bruto binnenlands product (29 miljard euro), maar dat wordt in de eindafrekening bijgesteld tot 4 procent van het bbp (22 miljard euro). Ook de schuldgraad valt zo ietsje lager uit, namelijk 105 procent van het bbp in plaats van 106 procent.

Het duidt erop dat we stilaan weer naar normalere economische tijden op weg lijken. Al moeten we altijd nog een slag om de arm houden. Zo gaat in de Verenigde Staten de ontslagronde in de techwereld onverminderd voort. Deze keer schrapte de Amerikaanse computerfabrikant Dell Technologies ongeveer 6.650 banen om kosten te besparen door een sterk afgenomen vraag naar pc’s. Na twee jaar waarin consumenten wereldwijd meer laptops en desktopcomputers kochten voor het thuiswerken is de wereldwijde vraag inmiddels ingestort. In januari vielen er ook al duizenden ontslagen bij onder andere Amazon, Google en Microsoft.

