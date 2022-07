Energiecrisis: minister Van der Straeten heeft overwinstbelasting energiebedrijven klaar

We weten allemaal wie verliest aan de energiecrisis. U en ik. Maar er zijn ook winnaars. Het gaat dan onder meer om (vaak buitenlandse) energiebedrijven die profiteren van de historisch hoge prijzen terwijl hun eigen kosten veel minder zijn gestegen. Zo schatte energieregulator CREG de winst van een gemiddelde Belgische gascentrale tussen 39 en 46 miljoen euro voor 2021. In België staan 9 gascentrales – zogeheten STEG’s. In totaal liep de winst dus op tot 414 miljoen euro.

In de Wetstraat is er al sinds de jaarwisseling sprake van een belasting op de overwinsten in de energiesector. Geld dat moet dienen om de oplopende energiekosten van de Belgische gezinnen en bedrijven te ondervangen. In totaal gaf de federale regering al ongeveer 4 miljard euro uit aan flankerend beleid zoals de verlaagde btw op energie. Bevoegd minister Van der Straeten heeft nu, na studiewerk van de energieregulator en de Nationale Bank, haar voorstel klaar. Het is intussen ook gedeeld binnen de regering. Dat heeft ze zopas verteld in het federaal parlement.

“We zijn zeer methodisch te werk gegaan. Stap voor stap”, zei Van der Straeten. “We hebben nu een robuust voorstel waarmee we ervoor kunnen zorgen dat niemand zich kan verrijken dankzij deze energiecrisis. Dat lijkt me maar rechtvaardig gezien de energiecrisis. Mijn voorstel voor een eenmalige, uitzonderlijke bijdrage ligt nu op tafel. Daar kan binnen de regering nu over gesproken worden de komende maanden.” Het is Van der Straetens bedoeling om in het najaar te landen met het dossier. Na de zomervakantie zal de regering zich sowieso buigen over de begroting.

Naar Italiaans voorbeeld zou een belasting geheven worden gelijk aan 25 procent van de stijging van de brutomarge. Die marge zou de overheid afleiden uit de periodieke btw-aangiftes ingediend door energiebedrijven voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022, vergeleken met dezelfde brutomarge voor dezelfde periode van vorig jaar. De belasting wordt enkel geheven wanneer in een kwartaal de stijging minstens 100.000 euro en tegelijk meer dan 10 procent bedraagt. Alle energieleveranciers, -handelaars en -producenten zouden onder de regeling vallen.