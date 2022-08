Energiecrisis doet Belg uitkijken naar alternatieven: verkoop warmtepompen, maar ook kachels in de lift

De vraag naar warmtepompen is de eerste helft van dit jaar aanzienlijk gestegen. Maar ook minder milieuvriendelijke alternatieven als haarden en kachels zitten in de lift.

In de eerste zes maanden van dit jaar werden al 13.700 warmtepompen verkocht, tegenover 17.000 in het volledige voorgaande jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Associatie voor Thermische Technieken in België (ATTB). Toestellen die warmte uit de lucht halen zijn het populairst (10.000 stuks), maar de grootste stijging valt te noteren bij warmtepompen die warmte aan het grondwater onttrekken (3.700 stuks in de eerste helft van dit jaar tegenover 3.850 in heel 2021).

Of de hoge gasprijzen meer mensen hun gasketel doen afdanken, is niet helemaal duidelijk. “Vermoedelijk zal dat effect zich pas volgend jaar laten voelen”, denkt energie-expert Dorien Aerts (VITO/EnergyVille), die vermoedt dat de opmars vooralsnog vooral toe te schrijven is aan de installatie van warmtepompen in nieuwbouwwoningen. “Ongeveer drie op de tien bouwheren opteerden daar tot voor kort voor. Wat nog weinig is, want een warmtepomp plaatsen is bij nieuwbouw eigenlijk een no-brainer.”

“Ik krijg sinds het begin van de energiecrisis veel meer vragen over warmtepompen”, zegt Tom Keppens, energie- en renovatieadviseur bij Energent. “Door de steeds betere technologie zijn die vaker een interessante optie dan mensen denken. Zo’n 80 procent van de woningen is geschikt te maken voor verwarming met een warmtepomp.”

Minder goed nieuws

Maar ook haarden en kachels winnen aan populariteit. “Het is hier net zo druk als in de winter”, zegt Mario Heestermans van de Kachelschuur in Zoersel. Bij de Belgische haarden- en kachelproducent Dovre draait de productie op volle capaciteit. “Wij merken zowel in de Benelux als daarbuiten een enorme toename van de vraag”, zegt sales- en marketingverantwoordelijke Frederik De Belder.

Door de verhoogde vraag zijn de wachttijden soms langer. “De levertermijnen kunnen oplopen tot februari of maart”, zegt Jurgen Buggenhoudt van Kachels en Haarden Van den Berge in Buizingen. “Wie nu langskomst, is eigenlijk al te laat.”

De groeiende vraag naar hout- en pelletkachels is minder goed nieuws. Bij de verbranding van hout komen er schadelijke stoffen vrij zoals fijnstof, dioxines en kankerverwekkende paks (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) stoot een moderne houtkachel zo’n 90 gram fijnstof uit per gigajoule warmte. Voor een pelletkachel is dat zo’n 60 gram, voor een oude houtkachel of open haard zo’n 800 gram. Ter vergelijking: een gasketel produceert voor eenzelfde hoeveelheid warmte 2,2 gram fijnstof. “Zelfs de modernste en schoonste toestellen hebben een veel grotere impact dan gasketels en warmtepompen”, zegt luchtkwaliteitsexpert Wouter Lefebvre (VITO).

De VMM becijferde dat houtverbranding verantwoordelijk is voor 60 procent van de milieu- en gezondheidskosten veroorzaakt door verwarming, hoewel slechts 20 procent van de gezinnen hout stookt. Alles bij elkaar is een open haard zo’n 250 keer schadelijker dan een moderne gasketel, een recentere hout- of pelletkachel vijf tot twaalf keer. “Hout stoken lijkt een goedkoop alternatief, maar de milieu- en gezondheidskosten zitten niet inbegrepen in de prijs”, aldus Lefebvre.