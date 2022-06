Energie-expert over premies voor zonnepanelen: ‘Als ik een tip mag geven: zet een reminder in je agenda’

Wie zonnepanelen koopt, moet tegenwoordig blijkbaar maanden langer wachten op een premie. Wat is er precies aan de hand?

Polfliet: “Het webplatform van netbeheerder Fluvius is offline en kan wellicht tot in oktober niet meer gebruikt worden. Wie zonnepanelen heeft laten installeren, moet die na installatie officieel laten keuren. Daarna moet je je panelen verplicht aanmelden bij Fluvius. Pas dan kun je een premie aanvragen. Normaal maak je je facturen over en krijg je na enkele weken de premie uitbetaald. Alleen kan die aanvraag nu pas weer vanaf oktober en loopt dat nu vertraging op.

“Vroeger kon je nog facturen opsturen of afgeven op een kantoor, maar dat kan tegenwoordig niet meer. Het kan alleen digitaal.”

Welke gevolgen heeft dat voor de kopers van zonnepanelen?

“Mensen zullen langer op hun geld moeten wachten, omdat ze de premie pas later kunnen aanvragen. Zonnepanelen installeren kost een gemiddeld gezin in Vlaanderen zo’n 5.000 euro zonder btw. Dan is zo’n premie van 1.500 euro toch een aardig onderdeel van het budget.

“Maar het is niet dat ze hun geld dreigen te verliezen. De premie zal nog altijd aangevraagd kunnen worden. En ook belangrijk: er wordt niet met een gesloten enveloppe gewerkt zoals vroeger wel eens het geval was. Iedereen die een premie aanvraagt, zal ook zijn geld krijgen.”

Wat als dat aanvragen niet meer voor het einde van dit jaar lukt? Volgend jaar halveert de premie van 1.500 naar 750 euro. Dreigen ze dan niet de helft van de premie te verliezen?

“Neen, daar vrees ik niet voor. Het is de datum op het keuringsbewijs dat belangrijk is voor de premieaanvraag. Als de zonnepanelen op tijd geïnstalleerd en gekeurd zijn, zie ik geen probleem. Wie er dit jaar nog wil leggen, moet wel snel zijn. Enerzijds is er een verhoogde vraag door de hoge energieprijzen, anderzijds is er een tekort aan materiaal, vooral omvormers. De meeste materialen voor zonnepanelen komen via de haven van Shanghai naar hier. En daar is lange tijd een lockdown geweest.

“Voor de mensen die er dit jaar nog installeren en laten keuren is het grootste gevaar dat ze de premie eenvoudigweg vergeten aan te vragen. Als de installatie er eenmaal ligt, denken ze er mogelijk niet aan. Als ik een tip mag geven: zet een reminder in je agenda.”

Waarom halveert die premie volgend jaar? Het is toch belangrijk dat mensen gestimuleerd worden om zonnepanelen te leggen, nu de elektriciteitsprijzen zo hoog zijn?

“Die premie van 1.500 euro werd vorig jaar ingevoerd en zou eigenlijk dit jaar al halveren. Maar het bedrag is behouden omdat zonnepanelen niet goedkoper waren geworden, maar eerder wat gestegen in prijs. Volgend jaar halveert hij wel, want het is zeker dat de prijs zal dalen. Nu de elektriciteitsprijzen gigantisch gestegen zijn, is het voordeel van zonnepanelen installeren alleen maar gestegen, waardoor de prijzen dalen.”

Is zo’n premie nog nodig? Betalen zonnepanelen, net door die hoge elektriciteitsprijzen, zichzelf niet snel terug?

“Dat zal zeker het geval zijn als die elektriciteitsprijzen nog lang zo hoog blijven. In de huidige situaties is de terugverdientijd voor zonnepanelen zo’n 2,5 jaar. Dat is dankzij de premie en op voorwaarde dat de hoge elektriciteitsprijzen nog 2,5 jaar zo hoog blijven. Als de premie wegvalt, is de terugverdientijd natuurlijk langer. En niemand weet bovendien hoelang de elektriciteitsprijzen nog zo hoog zullen blijven.

“Dus ja, op dit moment lijkt zo’n premie overbodig, maar niemand weet wat de toekomst zal brengen.”