En toen slofte Messi binnen zonder omkijken: ‘Een onvergetelijke ervaring’

Politie-escortes, schreeuwende fans en 170 verslaggevers uit binnen- en buitenland. Voor het eerst speelt de Argentijnse voetballegende Lionel Messi op Belgische bodem en dat hebben we geweten. ‘Ik moet plassen en ik heb honger, maar dit is echt niet het moment om op te geven.’

“Messi? Ik zou hem niet eens herkennen mocht hij voor mijn neus staan.”

“We gaan hem ook niet zien, denk ik. Wij komen gewoon voor de sfeer.”

“Wij zijn meer voor de cyclocross. Voor Wout van Aert vooral.”

Dinsdagmiddag iets voor twaalf, hotel Van der Valk in Oostkamp. Net als een twintigtal andere nieuwsgierigen hebben Andrea Goethals (73) en Georges Muylaert (75) postgevat voor de omheining van de parking. Al een uur staan ze te wachten en het duo wordt stilaan ongeduldig. De natuur roept, zegt Andrea. “Ik moet plassen en ik heb honger, maar dit is echt niet het moment om op te geven. En ik denk niet dat die mannen ons in het hotel zullen laten gaan, zeker?”

Een geblokt trio in zwart kostuum, nadarhekken en twee politiecombi’s: niets wordt aan het toeval overgelaten. Het gebeurt niet elke dag dat de grootste voetbalvedette ter wereld te spotten valt in België. Nooit eerder speelde Lionel Messi op Belgische bodem. Bovendien is het de eerste keer dat de Argentijn een Champions League-wedstrijd speelt in een ander truitje dan dat van FC Barcelona. Met Paris Saint-Germain neemt hij het woensdag in de eerste ronde op tegen Club Brugge. De wereld kijkt toe.

170 journalisten

“Ik hoop vooral dat we ook Neymar en Kylian Mbappé te zien krijgen”, zegt de 21-jarige Mathis Hennixdal uit La Louvière, die met zijn broer Remi (19) om 7 uur is opgestaan om op tijd met de trein en de bus in Oostkamp te geraken. Voor de eerste keer zal het Frans-Qatarese sterrenteam wellicht aantreden met ‘de gouden drietand’ of ‘MNM’: Messi, Neymar en Mbappé. Drie topaanvallers die de Brugse verdediging spontaan doen beven. “Ca va être fort”, voorspelt Mathis.

Dat de kleuren van de Franse topclub overeenkomen met die van Barcelona is een meevaller. Nu hoeft Mathis de rood-blauwe muren op zijn slaapkamer niet te herschilderen. Al heeft de gedwongen transfer van zijn idool een wrange nasmaak nagelaten. Door financiële problemen wilde Barcelona hem geen nieuw contract geven. Nu maakt hij deel van een ploeg die wel 1 miljard euro waard is, maar bijlange niet zo’n rijke traditie heeft.

Messi-mania

Dankzij de transfer surft Brugge nu mee op een golf van Messi-mania. In totaal zijn er 170 journalisten afgereisd naar het Jan Breydelstadion vanuit alle hoeken van de wereld, zelfs uit Fiji. Er worden extra parkeerplaatsen en accreditaties voorzien. De match van woensdag zal in 86 landen live te zien zijn. In 200 landen worden er samenvattingen uitgezonden. De PSG-spelers – die ’s avonds al een eerste training in Brugge afwerkten – worden zorgvuldig afgeschermd.

Dat Messi en co. in de watten worden gelegd, merk je al bij vertrek. Met een privéjet gaat het in 18 minuten van Parijs naar Oostende, waar de bus van PSG hen staat op te wachten. Onder begeleiding van de Oostendse politie gaat het naar Oostkamp. Geen files, geen pottenkijkers. “Maar wees gerust, wij behandelen Messi niet als een staatshoofd. Voor Union Saint-Gilloise zouden wij exact dezelfde escorte leveren”, zegt Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

De bus komt aan in Oostkamp. Beeld Tim Dirven

Het hotel is hermetisch afgesloten. De club heeft twee koks en een leger van twintig veiligheidsagenten afgevaardigd om alles te regelen. Buiten doet de lokale politie de rest. “We hebben daar verschillende vergaderingen over gehad met de veiligheidscoördinator van PSG”, zegt korpschef Veerle Dhont. “De afspraak is duidelijk: zodra er grote samenscholingen zijn, grijpen wij in. Maar ik verwacht geen problemen. Mensen mogen gerust komen kijken, zolang ze geen hinder veroorzaken.”

Wazige foto’s

Als iets na twaalf de privéjet van PSG landt in Oostende, begint het rumoer in Oostkamp aan te zwellen. Zwarte Mercedes-busjes met Franse nummerplaten rijden de parking op. Ook Stan (11) en Wim Lambert (46) uit Hertsberge worden zenuwachtig. De middagpauze van Stan op school loopt stilaan af, maar voor Messi kan de school nog even wachten. “Dit is een uniek moment”, zegt vader Wim. “Misschien krijgt Stan wel een handtekening.” Al komt er bij de West-Vlamingen toch ook wat chauvinisme bij kijken. Stan hoopt woensdag op een faire 2-2 wanneer ze in het stadion gaan kijken. “Als ik moet kiezen tussen Messi of Vanaken, dan kies ik toch nog altijd Vanaken.”

Later zwaaide Lionel Messi dan toch naar de pers. Beeld Tim Dirven

Dan is het zover. Als de Parijse bus de snelweg afdraait, worden smartphones, camera’s en oude Barça-truitjes bovengehaald. Helaas rijdt de geblindeerde bus meteen door tot aan de ingang van het hotel, ver weg van de fans. Zij zien de voetballers enkel in hun witte trainingspakken van de trap komen, waarna ze de balie inlopen. “Kylian! Kylian!” De 18-jarige Lorenzo uit Genk schreeuwt de longen uit zijn lijf, maar het mag niet baten: de Fransman loopt ongeïnteresseerd – of gefocust? – voorbij. Even later volgt Messi, eveneens zonder om te kijken.

“Ik had er toch iets meer van verwacht”, zo blikt de 16-jarige Valentino een tikkeltje ontgoocheld terug. Samen met zijn vriend Lorenzo had hij gehoopt om een iets grotere glimp op te vangen van hun idolen. “Maar dit blijft wel een onvergetelijke ervaring”, voegt hij er snel aan toe, waarna ze als kleine jongetjes bij elkaar pochen met de wazige foto’s die ze vanop afstand konden maken. “We hebben hem!”