En plots stijgt de huur met 100 euro: ‘Ik heb een goede job en bijberoep. Toch eindig ik zo goed als elke maand in het rood’

70, 80 of zelfs 100 euro opslag op de maandelijkse huur: de huurindexatie gaat hard, met ‘dank’ aan de hoge inflatie. Voor veel huurders is het maar een van de vele kosten die flink oplopen. ‘Ik mag niet te veel nadenken over wat gebeurt als de energieprijzen nog de hoogte in gaan.’

Jeroen (39) uit Gent: ‘Iets kopen zit er als alleenstaande gewoon niet in’

“Natuurlijk weet je dat de huurprijs elk jaar geïndexeerd wordt”, zegt Jeroen, die al zes jaar op dezelfde plek woont in Gent. “Maar eigenlijk viel het pas dit jaar voor het eerst echt op. Er kwam meer dan 50 euro bij. Zo was mijn gestegen loon meteen gecompenseerd.” (lacht)

Maar natuurlijk bleef het niet bij die gestegen huurprijs. Ook andere kosten voelde Jeroen dit jaar serieus toenemen. “De eindafrekening van mijn energiefactuur bedroeg dit jaar 900 euro. Die factuur is dus ongeveer verdubbeld dit jaar. En dan zitten we in België ook nog met uitzonderlijk hoge prijzen voor telecom.”

Waar hij kan, probeert Jeroen op andere vlakken te besparen. Hij heeft zichzelf erin getraind om oog te hebben voor lichten die onnodig blijven branden of opladers die blijven zitten, in de supermarkten koopt hij alleen nog huismerken. Toch merkt hij dat de 80 euro die hij maandelijks wil sparen er eigenlijk niet vanaf kan. “Zo goed als elke maand eindig ik in het rood. En dat terwijl ik best een goede job en een bijberoep heb. Dat wringt nog het meest. Ik behoor tot de middenklasse, ik weet dat er veel mensen zijn die het veel lastiger hebben. Als ik hetzelfde zou moeten doen met een kind, zou het een drama zijn.”

Jeroen is 39 en huurt. Ook niet wat hij vroeger verwacht had. Maar wat moet je als alleenstaande in de oververhitte huizenmarkt in Gent? “Dat die huizenprijzen zo hoog oplopen, bewijst dat er nog steeds mensen zijn die dat kunnen betalen. Uit mijn eigen omgeving zie ik dat dat ofwel koppels zijn, ofwel mensen die iets meekrijgen van thuis. Iets kopen zit er voor mij als alleenstaande gewoon niet in, alleen al het voorschotbedrag kan ik gewoon niet betalen.”

Het stoort hem dan ook dat in menig debat over de huidige inflatie de automatische indexering meteen ter discussie komt. “Werkgeversorganisaties doen alsof die indexering een cadeau is. Maar het is volgens mij geen cadeau om de lonen te laten meestijgen zodat we een beetje gelijke tred kunnen houden met de gestegen prijzen. Zonder die reddingsboei zouden heel wat meer mensen overkop gaan.”

Jeroen stelt vast hoe de kloof tussen eigenaren en huurders steeds groter wordt, en hoe de overheid er niet in slaagt om die ongelijkheid weg te werken. “Maatregelen als de accijnzen verlagen op energie, dat is niet meer dan oplapwerk. Ik mag niet te veel nadenken over wat gebeurt als de energieprijzen nog de hoogte in gaan, of ik zou er depressief van worden.”

Laura van Eijndhoven. Beeld ID Jonas Roossens

Laura van Eijndhoven uit Gent (24): ‘Als huurder heb je gewoon zo weinig in eigen handen’

“Ik heb me in mijn stage in de jeugdzorg veel beziggehouden met woonbegeleiding”, zegt Laura. “Daar werd ik op tal van vlakken wel geconfronteerd met hoe duur het leven geworden is. Mensen die bijna de helft van hun inkomen aan huisvesting kwijtraken, zijn geen uitzondering.”

Toch ontkomt ze ook in haar eigen avonturen op de woningmarkt niet aan onaangename verrassingen. In februari verhuisde ze naar een nieuwe woning, een beluikwoning in Gent, nadat haar relatie met haar vriend was afgesprongen. Iets alleen huren in Gent was geen optie, dus besloot ze voor een cohousing met een andere persoon te kiezen. “Vorige week hoorden we dat de huurprijs geïndexeerd werd; 65 euro per maand komt erbij. Dat was toch even verschieten. Zeker omdat ik mijn budgettaire plannen berekend had met de vorige huurprijs in het achterhoofd, nu moet ik dat opnieuw bekijken.”

In haar vorige woning had de eigenaar nooit de huurprijs geïndexeerd, omdat die zo tevreden over haar was als huurder. Een luxesituatie, beseft ze nu. “Daardoor was ik me er nooit echt bewust van dat dat in andere huizen wel jaarlijks opslaat. Dat scheelt toch wel wat. Zeker als je nog maar net begint te werken, en zowat een derde van je loon naar je woning gaat.”

Nog een geluk dat haar nieuwe beluikhuisje heel wat energiezuiniger is dan haar vorige woning, die met oude gaskachels verwarmd werd. Daar ondervond ze hoe snel de rekening dezer dagen kan oplopen. Hoewel ze recht had op een sociaal tarief, werd haar vast contract bij de energieleverancier plots omgezet naar een variabel tarief. Zo steeg de maandelijkse voorschotfactuur van 103 naar 220 euro, zonder dat de leverancier haar vroeg of ze daar akkoord mee was. “Daardoor heb ik nog steeds weinig vertrouwen in die energieleveranciers. Als ik hoor dat de prijzen in het najaar weer stijgen, krijg ik toch al stress. Als huurder heb je gewoon zo weinig in eigen handen.”

Gelukkig leerde ze door die hoge energieprijzen wel hoe ze zuiniger kan leven. Met de hulp van extra dekens zette ze de verwarming zo laag als comfortabel was. Een gewoonte die ze aanhoudt tot op vandaag, al maakt de aanwezigheid van een nieuwe huisgenoot het wel spannender. “Ik zet de verwarming nog steeds pas aan als ik het echt nodig vind. We gaan in de winter snel leren of mijn huisgenoot daar ook mee kan leven.” (lacht)