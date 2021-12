En plots gaat het snel: meer dan 20.000 boosterprikken per dag in Antwerpen, klaar tegen het einde van de kerstvakantie

“De vorige keer dat ik hier kwam, was het voor de Boekenbeurs. Dat ging heel wat minder snel.” Wim Bervoets (37) uit Borsbeek verbaast zich over de geoliede machine in het vaccinatiecentrum wanneer hij maandagmiddag zijn boosterprik komt halen. Binnenkomen, je identiteitskaart laten scannen, op een kruk gaan zitten, een prik in je arm krijgen en weer wegwandelen. Zonder de wachttijd van 15 minuten zou wie maandag in Antwerp Expo een boosterprik liet zetten in minder dan een minuut binnen en weer buiten zijn. Zelfs de aparte hokjes die er in het vorige vaccinatiedorp op Spoor Oost waren tijdens de eerste grote vaccinatieronde zijn weggehaald, om nog meer snelheid te maken.

In Antwerpen doet men er alles aan om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk hun boosterprik te geven. De Antwerpse eerstelijnszone, goed voor vijf gemeenten en meer dan 600.000 inwoners, verstuurde sinds vrijdag maar liefst 140.000 uitnodigingen. “Vorige week waren wij eigenlijk klaar met uitnodigen”, legt schepen van Gezondheidszorg Els van Doesburg (N-VA) uit. “Met de inkorting van de wachttijd kwamen in één keer tienduizenden nieuwe mensen in aanmerking. Die sluis hebben we bewust volledig opengezet.”

Wim Bervoets was een van hen. Hij kreeg zijn uitnodiging om zich te laten vaccineren zondagochtend plots in zijn mailbox, al had hij dat zelf niet meteen door. “Ik dacht eerst dat het een QVAX-uitnodiging was, aangezien ik pas op 5 juli mijn tweede prik heb gekregen en eerder een moment in januari verwachtte. Maar het was toch een gewone uitnodiging en ik kon meteen een afspraak maken voor maandag. Voor mij heel welgekomen: mijn vriendin moet over tien dagen bevallen en op deze manier voel ik mij ineens toch een pak geruster. Zij werkt zelf in de zorg en kreeg haar booster al in november.”

Boekingsysteem

Antwerpen werkt met een open boekingsysteem: wie wordt uitgenodigd krijgt geen vaste datum, maar moet die zelf vastleggen. Wie het snelst is, heeft de meeste keuze, tot alle vrije momenten volgeboekt zijn. Dit weekend was de vraag daardoor groter dan het aanbod. Heel wat mensen bleven teleurgesteld achter zonder afspraak. “De interesse is inderdaad zeer groot, wat we uiteraard toejuichen”, zegt Van Doesburg. “Ik kan enkel aanraden geregeld opnieuw te kijken. We zetten geregeld nieuwe tijdsloten open.”

Wat opvalt in Antwerp Expo: alle leeftijden zitten er door elkaar, van late twintigers tot zestigers. Is het niet beter iedereen van oud naar jong een afspraakmoment te geven? “Nu de 65-plussers en de risicopatiënten hun booster al hebben gekregen, speelt de leeftijd een minder grote rol”, zegt Van Doesburg. “Met de oprukkende omikronvariant zijn snelheid en volume de enige dingen die nu tellen. Systematisch uitnodigen met een voorgesteld moment geeft een grotere kans op mensen die niet opdagen, wat we dan last minute moeten opvangen. Nu kunnen we veel sneller een veel groter volume verwerken. Maandag zaten we aan 21.000 prikken, ook de komende dagen kunnen we dat aantal halen.” Ter vergelijking: op de voorlopige recorddag eind november werden er iets meer dan 9.000 boosters gezet.

Antwerp Expo is deze week elke dag tot donderdag van 9 tot 20 uur open, en vrijdag tot 13 uur. Volgende week wordt er enkel op maandag geprikt, al komen er mogelijk nog dagen bij. In de tweede week van de vakantie wordt het gaspedaal opnieuw ingedrukt.

“Ons doel is eenvoudig: tegen het einde van de kerstvakantie iedereen die in aanmerking komt een prik geven”, zegt Van Doesburg. “Onze grootste zorg is niet eens of we genoeg vrijwilligers en vaccins hebben, wel het verkeer. We roepen op om zo veel mogelijk met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer te komen.”