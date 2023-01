En nu donderen zelfs de topleerlingen achteruit: de vijf belangrijkste inzichten van KU Leuven-onderwijsstudie

Het Vlaamse onderwijs gaat door stormweer, zo bevestigt een onderzoek van de KU Leuven -nogmaals. De achterstand door de coronacrisis geraakt maar niet ingelopen, de beste leerlingen gaan achteruit en het lerarentekort versnelt al die trends nog.

Lerarentekort zet versnelling op leerverlies

Neem een gemiddelde basisschool in Vlaanderen. Die telt dertien leerkrachten. Wat gebeurt er met de leerprestaties van leerlingen als van die dertien posten eentje blijft openstaan? Die vraag stelden onderwijseconomen Kristof De Witte en Letizia Gambi van de KU Leuven zich. Zij analyseerden voor het derde jaar op rij de toetsen die leerlingen in het zesde leerjaar van het katholiek onderwijs afleggen, de interdiocesane proeven (IDP).

Dat zo’n openstaande vacature in een gemiddelde lagere school geen goed doet aan de leerprestaties, is een evidente conclusie. Nieuw is dat De Witte en Gambi daar een cijfer op konden kleven. “Een wereldprimeur”, noemen ze dat zelf. Volgens hun analyse leidt een ontbrekende leerkracht tot een leerverlies van 2,1 lesweken voor Nederlands en 2,6 lesweken voor wiskunde. Ter referentie: een schooljaar bestaat uit 37 lesweken. Die ene afwezigheid heeft dus best een fikse impact.

Het slechte nieuws is dat steeds meer scholen last ondervinden van het lerarentekort. Vorig jaar stond bij zeven op de tien scholen een vacature open. Een jaar eerder was dat nog maar iets meer dan de helft van de scholen.

“Het lerarentekort is de grootste bedreiging voor de onderwijskwaliteit”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Bovendien bemoeilijkt het tekort ook nog eens de inspanning die leraren moeten leveren om met de gevolgen van de schoolsluitingen om te gaan.”

Kwaliteitsverlies na corona zet zich door

De daling in leerprestaties na corona zet zich door. Behalve voor het vak ‘mens & maatschappij’ dalen de leerprestaties van leerlingen voor alle vakken sinds 2019. “Het baart toch zorgen”, zegt De Witte. “We krijgen de tanker maar niet gekeerd.” Vooral het leerverlies voor Nederlands in 2022 is opvallend. De gemiddelde leerling verloor in 2022 15 lesweken aan kennis tegenover een leerling in 2019. Ter referentie: een schooljaar bestaat uit 37 lesweken. Verontrustend genoeg lijkt de achteruitgang in leerprestaties vorig jaar te zijn versneld voor Nederlands en wiskunde.

“Als leerlingen aan het einde van bijvoorbeeld het tweede leerjaar de maaltafels onvoldoende beheersen, dan moet er in het volgende leerjaar een aanzienlijke hoeveelheid onderwijstijd worden besteed aan remediëring en automatisering van leerstof die al gekend moet zijn”, zegt De Witte. “Daardoor blijft er minder tijd over voor nieuwe leerstof. Daardoor loopt de leervertraging op.”

Toppresteerders donderen naar beneden

In drie jaar tijd staan de best scorende leerlingen bijna een heel schooljaar aan kennis achter op hun voorgangers. Dat is de verontrustende conclusie van De Witte en Gambi wanneer ze de resultaten voor Nederlands bij de absolute topleerlingen (de 5 procent beste leerlingen) uit 2022 vergelijken met de toppers uit 2019. “Dat zagen we ook in andere studies al terugkomen”, zegt De Witte. “In 2003 behoorde 34 procent van onze leerlingen nog tot de absolute wereldtop voor wiskunde in de PISA-testen van de OESO (die peilen naar leerprestaties van 15-jarigen en vergelijken dat over de landsgrenzen heen, PG). Dat was in 2018 al maar 18,8 procent meer.”

Evolutie leerprestaties Beeld KU Leuven

Een hypothese is dat leerkrachten na de coronacrisis in de eerste plaats geprobeerd hebben om de zwakst presterende en meest kansarme leerlingen bij te spijkeren zodat zij konden overgaan naar het volgende leerjaar. Daardoor bleef er minder tijd en energie over voor de bollebozen in de klas. “We moeten echt nadenken hoe we toppresteerders opnieuw voluit kunnen uitdagen”, zegt De Witte. “Onderzoek uit Hongarije toont dat als zij weggaan uit een klas dat een groot effect heeft op de prestaties van de hele klas”, zegt hij. “Primussen trekken de rest van de groep mee, bijvoorbeeld door de vragen die ze stellen.”

Het lerarentekort versterkt deze tendens, zeker in het lager onderwijs. Daar is het vaak de zorgleerkracht die inspringt als er een leerkracht niet is. In het secundair kan een leerkracht muziek moeilijk inspringen wanneer er niemand voor de klas staat voor Latijn. Het probleem in het lager is echter dat die zorgleerkracht daardoor zijn dagelijkse job niet kan doen, namelijk kansarme en zwakke leerlingen ondersteunen én bollebozen uitdagen.

Ervaring leerkrachten is cruciaal

Het is een oud zeer in het Vlaamse onderwijs: veel leerkrachten stoppen in de eerste vijf jaar dat ze voor de klas staan. Dat zijn de moeilijkste jaren, maar ook de meest cruciale om ervaring op te doen. In een school waar meer leerkrachten werken die minder dan tien jaar ervaring hebben, scoren leerlingen gemiddeld minder goed op de interdiocesane proeven, zo blijkt.

Omgekeerd geldt dat scholen met meer ervaren leerkrachten - in casu: meer dan 26 jaar op de teller - niet alleen minder leerverlies zien bij leerlingen, die ervaren leerkrachten zouden er zelfs in slagen de opgelopen achterstand te compenseren. Belangrijk om weten is dat Vlaanderen wat dat betreft een structuurfout met zich meedraagt. Het lerarenkorps van scholen met veel kansarme leerlingen is gemiddeld jonger en dus minder ervaren.

Ook toont dit volgens de onderzoekers de veranderde instroom in het lerarenberoep. “Daar kan je niet omheen”, zegt Boeve. “De groep die nu lesgeeft in het basisonderwijs is een andere groep dan vroeger. Bepaalde mensen die vroeger voor de klas in het lager zouden gaan staan, kiezen er door de democratisering van het hoger onderwijs nu voor om bijvoorbeeld logopedie of pedagogie te studeren.”

Boeve verbindt er nogmaals zijn pleidooi aan om mensen die een masterdiploma hebben ook op masterniveau te betalen in het lager onderwijs. “Dat kost een paar duizend euro meer per jaar, per leerkracht”, zegt hij. “Dat zou al een groot verschil maken voor het aantrekken én behouden van die profielen in het basisonderwijs.”

Ongelijkheid neemt niet af

Dat de schoolsluitingen en het daaropvolgende afstandsonderwijs de kloof tussen de leerprestaties van kansarme en kansrijke leerlingen vergroot heeft, was sowieso al slecht nieuws voor Vlaanderen. Onderzoeken zoals PISA van de OESO wijzen er ons al jaren op dat het verschil in leerprestaties tussen arme en rijke leerlingen op bijna geen enkele plek in de wereld zo groot is als in Vlaanderen.

Die ongelijkheid binnen scholen en tussen leerlingen is er nog altijd, zo blijkt uit dit onderzoek. Het goede nieuws is dat ze in 2022 niet groter werd. Het slechte nieuws is dan weer dat het ook niet beter wordt. Wel nam de ongelijkheid tussen scholen toe in 2022. Het goede nieuws hier is dan weer dat de toename van die ongelijkheid elk jaar een stukje vertraagt.