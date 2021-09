En daar zijn de coronapatiënten weer: ‘Reguliere zorg inhalen zal een jaar duren’

Een kwart van de bedden op intensieve zorg in ziekenhuizen moet vrijgemaakt worden voor covidpatiënten. En dat gaat alweer ten koste van de reguliere zorg. ‘We zullen nog een heel schooljaar nodig hebben om alle uitgestelde zorg in te halen.’

In twaalf ziekenhuizen wordt opnieuw meer dan een kwart van de bedden op intensieve zorg weer ingenomen door covidpatiënten. Vooral in Brusselse ziekenhuizen, zoals de Sint-Jankliniek, gaat het snel. “Op 8 augustus hadden we vijf coronapatiënten in het ziekenhuis. Vandaag zijn het er al 25", zegt woordvoerster Elke Colpaert. Vijf van de vijftien ic-bedden worden er alweer opgenomen door coronapatiënten. “Op dit moment slagen we erin om reguliere zorg te blijven toedienen, maar het is te hopen dat het niet verder toeneemt.”

Over heel België is het aantal ic-patiënten met 14 procent gestegen tegenover de week ervoor. Als gevolg daarvan verplicht het Comité Hospital & Transport Surge Capacity alle ziekenhuizen om een kwart van de bedden vrij te houden voor covidpatiënten.

Een beslissing die slecht valt bij heel wat ziekenhuisdirecteurs en chirurgen. De opschaling naar 1A zorgt er namelijk voor dat er opnieuw minder bedden beschikbaar zijn voor reguliere zorg. “Een kwart van de bedden vrijhouden, dat heeft sowieso impact”, zegt intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven). “Vooral omdat je er rekening mee moet houden dat de totale capaciteit al verminderd is, omdat heel wat dokters en verpleegkundigen uitgevallen zijn.”

Ook Margot Cloet van Zorgnet-Icuro maakt zich zorgen over de impact op de reguliere zorg. “Op dit moment wordt weinig reguliere zorg uitgesteld. Maar als we weer richting 500 covidpatiënten gaan, is dat wel het geval. En dat terwijl we nog een heel schooljaar nodig hebben om alle uitgestelde zorg in te halen.” Ze had liever gezien dat er met tussenstappen gewerkt werd, door eerst binnen de ziekenhuisnetwerken af te spreken en patiënten te transfereren. “Het zou jammer zijn als er in sommige ziekenhuizen bedden moeten worden vrijgehouden voor als er coronapatiënten zouden toekomen.”

Marcel Van der Auwera, diensthoofd Dringende Hulpverlening van de Overheidsdienst Volksgezondheid, begrijpt de frustratie bij ziekenhuizen. “In een aantal ziekenhuizen liggen zelfs geen covidpatiënten. Tuurlijk vragen zij zich dan af waarom ze moeten opschalen.” Hij wijst erop dat de opschaling gefaseerd moet verlopen. “Het is niet zo dat die ziekenhuisbedden continu vrijgehouden moeten worden, dat moet dag per dag bekeken worden. Maar uiteraard vraagt dat heel wat inspanningen.”

Volgens Van der Auwera kon er gezien de stijgende cijfers niet anders dan ingegrepen worden. “Door de vaccinatie gaat de stijging niet exponentieel, maar dag per dag verhoogt de druk. De biostatistische modellen tonen ook aan dat de kans groot is dat de aantallen blijven doorstijgen. Als ik niet ingegrepen had, dan zou men ook op mij schieten.”

Ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is het niet eens met de kritiek dat patiënten in de steek gelaten worden door meer bedden vrij te houden voor covidzorg. “We zouden patiënten alleen in de steek laten als we niet sterk genoeg optreden tegen het virus. Er is maar één goede oplossing: voorzichtig blijven, niet aankondigen dat morgen al alles voorbij is, meer vaccineren en nog even op onze tanden bijten.”