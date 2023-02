En daar is de tiende coronagolf: na een jaar is herinfectie alweer mogelijk

De collega op kantoor, de leraar op school, de kinderen thuis: ineens duiken de dubbele streepjes weer op. Corona, van de omikronvariant om precies te zijn. 6.407 nieuwe gevallen werden vastgesteld tussen 10 en 17 februari, een stijging van 29 procent tegenover de week ervoor, meldt Sciensano. Het reproductiegetal, dat berekend wordt op basis van het aantal vastgestelde gevallen, blijft groter dan 1 (1,136). Ook de ziekenhuisopnames gingen met 30 procent omhoog, al neemt het aantal ingenomen bedden op intensieve zorg af.

Dat het aantal geïnfecteerden weer oploopt is geen wonder, blijkt uit een nieuwe overzichtsstudie, verschenen in artsenblad The Lancet. Wie geïnfecteerd was met omikron, is driekwart jaar later nog zo’n 36 procent beschermd. En dat zijn alweer verouderde cijfers: veruit de meeste besmettingen komen momenteel van nieuwe ondersoorten van omikron, die weer wat beter aan het afweersysteem kunnen ontsnappen.

Vaccinbescherming zakt weg

Eén troost: de bescherming tegen het uit de hand lopen van de ziekte blijft na een eenmaal doorgemaakte infectie onverminderd hoog. Wie eerder corona had, is een klein jaar later nog voor 90 procent beschermd tegen ziekenhuisopname, constateert het Covid Forecasting Team, een internationaal onderzoeksconsortium. Wat dat betreft is het met corona krijgen net als met vaccinatie, schrijft de groep in een overzicht van tientallen eerdere studies: de bescherming tegen infectie zakt snel weg, de bescherming tegen ernstig ziek worden blijft langer.

Toch zakt ook de bescherming van vaccins na verloop van tijd alarmerend terug, constateren Canadese onderzoekers, in een andere overzichtsstudie die deze week verscheen. Vooral omikron is hier de grote spelbreker. Wie volledig is ingeënt, is na een halfjaar nog maar 50 procent beschermd tegen ziekenhuisopname na een omikronbesmetting, constateren de Canadezen, op basis van 68 eerdere studies. En beschermd tegen het krijgen van omikron is men na een jaar zelfs nauwelijks meer.

Een boosterprik helpt enigszins, constateren de Canadezen, in The Lancet Respiratory Medicine. Wie werd geboosterd, is een maand of vier later voor een procent of 40 beschermd tegen het krijgen van corona en rond de 70 procent tegen ziekenhuisopname. Dat ondersteunt het beeld dat boosters handig zijn om kwetsbaren de winter door te helpen, maar niet genoeg om corona helemaal tegen te houden.

Virus past aan

Opvallend: wie vóór 2022 corona had, is vermoedelijk beter beschermd dan wie recenter corona had. De oudere virusvarianten blijken te zorgen voor een wat betere bescherming, wat erop duidt dat ze het immuunsysteem sterker prikkelden dan de omikronvariant. Dat past allemaal in het beeld van een virus dat zich gaandeweg steeds beter aanpast aan zijn gastheer. Met gelukkig ook een minder ernstig ziektebeeld als gevolg.

“De coronacijfers zijn verder gestegen, maar we verwachten eerder een kleine tiende golf. We zien een mix aan omikronvarianten met relatief kleine verschillen in groeikracht”, zegt Sciensano-viroloog Steven Van Gucht.