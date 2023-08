Eminem, Jeroen Vandromme, Vincent Biauce en Adele

Zegt Republikeinen de wacht aan

Eminem, rapper



Eminem wil dat Vivek Ramaswamy onmiddellijk stopt met het gebruik van zijn muziek. De Republikeinse presidentskandidaat voerde een geïmproviseerde versie van ‘Lose Yourself’ uit tijdens zijn campagne. De beelden gingen al snel social media over. BMI, die auteursrechten behartigt, heeft aan het campagneteam laten weten dat vanaf nu het gebruik van Eminems werk een schending is van de muziekrechten. Dat Ramaswamy van rap houdt, is niet nieuw. Hoe bekend je ook bent, je hebt je fans niet voor het uitkiezen, zo blijkt.

Beeld rv

Is de nieuwe burgemeester van Houthulst

Jeroen Vandromme, voormalig schepen

Wisseling van de wacht in de gemeente Houthulst. Jeroen Vandromme (cd&v) volgt zijn partijgenoot Joris Hindryckx op. Dinsdag legde hij de eed af. Vandromme werd in 2018 eerste schepen in de gemeente, bevoegd voor vrije tijd, informatica en burgerlijke stand. Hij vindt het belangrijk om tussen de mensen te staan en goed bereikbaar te zijn. Vandromme zijn telefoonnummer en adres komen online. Veel veranderingen brengt de wissel niet met zich mee. De burgemeester zal tot aan de verkiezingen in 2024 het huidige beleid voortzetten.

Beeld rv

Gaat coöperatieve bank NewB leiden

Vincent Biauce, projectmanager

De Belgische coöperatieve bank NewB krijgt een nieuwe CEO: Vincent Biauce. Zeker geen nieuw gezicht in de bankwereld - hij werkt al twintig jaar in de sector. De bedrijfsontwikkeling en het dagelijkse management vallen onder zijn nieuwe takenpakket. NewB werd in 2022 onder bewind geplaatst wegens kapitaaltekort, en sloot dit jaar een samenwerkingsovereenkomst met vdk bank. De kogel is nog niet helemaal door de kerk. Biauce zijn benoeming moet nog worden goedgekeurd door de algemene vergadering en de toezichthouder.

Beeld rv

Heeft lijstje namen voor haar toekomstig kind

Adele, zangeres

Adele wil dolgraag opnieuw moeder worden, zei ze tijdens een van haar shows in Las Vegas. Een fan vroeg of de zangeres kon meedenken over een meisjesnaam, waarbij Adele toevoegde dat ze zelf ook al een lijst heeft klaarliggen. Adele kreeg in 2012 haar eerste kindje met haar voormalige partner Simon Konecki. Zij gingen in 2019 uit elkaar; de zangeres is nu samen met Rich Paul. Het is niet de eerste keer dat Adele tijdens haar tour voor een babykarretje gespannen wordt: ze deed ook een gender reveal op het podium.