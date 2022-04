Elon Musk wil Twitter kopen voor ruim 43 miljard dollar

De miljardair vindt dat het platform voor korte berichtjes veel potentieel heeft, maar dat dit nu nog niet wordt waargemaakt. Eerder werd al bekend dat Musk zich voor 9 procent had ingekocht in het bedrijf, waardoor hij al de grootste aandeelhouder van Twitter is geworden.

Musk biedt nu 54,20 dollar per stuk voor de overige aandelen, schrijft hij in een bij beurswaakhond SEC ingediend document. Dat zou 54 procent meer zijn dan de aandelen waard waren op 28 januari, de laatste dag voordat de techmiljardair in Twitter begon te beleggen. Musk schrijft in het document dat dit zijn “beste en laatste aanbod” is, en dat hij bij weigering “zijn positie als aandeelhouder zal heroverwegen”.

De bekendmaking van het bod komt een dag nadat Musk zijn overnamevoorstel in een brief aan Twitter uit de doeken deed. “Na mijn belegging realiseer ik me dat dit bedrijf niet zal floreren, noch zijn maatschappelijke taak vervult in zijn huidige vorm. Twitter moet daarom veranderen in een niet-beursgenoteerd bedrijf”, schreef hij daarin.

Het aandeel Twitter sloot gisteren aan bijna 46 dollar. Nadat het nieuws over Musks bod bekendraakte, ging het aandeel voorbeurs meteen de hoogte in.

Twitter heeft nog niet op het nieuws gereageerd.

Musk wees eerder deze week een aanbod af om toe te treden tot de raad van bestuur van Twitter. Zijn benoeming zou officieel zijn ingegaan op 9 april, maar diezelfde ochtend kondigde Musk aan dat hij niet zou toetreden tot het bestuur. Een zet die volgens analisten al wees op zijn intentie om het bedrijf over te nemen.

De topman van Tesla en SpaceX is een van de bekendste gebruikers van Twitter, met meer dan 80 miljoen volgers, maar hij creëert ook regelmatig polemieken over en via het platform.