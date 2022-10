Elon Musk ontbindt het bestuur van Twitter en wordt enige directeur

In de deponering staat dat alle ex-leden van de raad van bestuur van Twitter, inclusief de onlangs afgezette CEO Parag Agrawal en voorzitter Bret Taylor, niet langer bestuurders zijn “in overeenstemming met de voorwaarden van de fusieovereenkomst”. Bijna onmiddellijk nadat Musk donderdag zijn deal van 44 miljard dollar had afgerond om Twitter over te nemen, ontsloeg hij ten minste vier van zijn topmanagers. Verder zou het geplande banenverlies nog één op de vier personeelsleden kunnen treffen, meldt The Washington Post.

In hun plaats komen Musk zijn eigen spraakmakende bondgenoten, waaronder technologie-investeerder Jason Calacanis, die zijn Twitter-bio heeft veranderd in ‘chief meme officer’. De kritiek op de overname haalt ook de Amerikaanse regering, waar de Democratische senator Chris Murphy had gevraagd de gevolgen voor de nationale veiligheid te herzien.

Twitter heeft niet gereageerd op een verzoek van de BBC om commentaar te geven.

Musk is van plan om het contentmoderatiebeleid van het bedrijf en de permanente verboden voor gebruikers die eerder het beleid van het platform hebben geschonden, waaronder voormalig president Donald Trump, te heroverwegen.

Hoewel Musk een reputatie heeft als innovatieve ondernemer, staat hij ook bekend om zijn grillige en controversiële gedrag. Dit weekend kreeg Musk veel kritiek vanwege het tweeten van een link naar een marginale samenzweringstheorie over de gewelddadige aanval op Paul Pelosi, de echtgenoot van House Speaker Nancy Pelosi.