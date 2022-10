Elon Musk hangt de vlag uit: ik ben de baas van Twitter

Chief Twit. De biografie van Elon Musk op Twitter laat er geen misverstand over bestaan wie vanaf donderdag de baas van het netwerk: hij. Voorafgaand aan de door de rechtbank opgelegde deadline van vrijdag (17.00 uur in New York) was Musk deze week al op het hoofdkwartier van Twitter en liet zich daar filmen terwijl hij met een brede grijns een wastafel naar binnen droeg. ‘Let that sink in’, Musk-humor.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) 26 oktober 2022

Dat bezoek had alles weg van een charme-offensief. Wat een geweldige mensen werken er toch, aldus de miljardair. En, nee, hij is echt niet van plan om 75 procent van de 7.500 huidige werknemers de laan uit te sturen, zoals eerder door diverse media is gemeld.

Donderdagmiddag onze tijd bevestigt Musk dan ineens wat iedereen de laatste dagen al vermoedde: de overname gaat toch door. Dat betekent dat er een einde komt aan een aantal verwarrende maanden waarin Musk beurtelings zijn liefde en afkeer voor Twitter betuigde en uiteindelijk zelfs helemaal van de overname wilde afzien. Als de twee partijen niet voor de opgelegde deadline tot overeenstemming zouden komen, zou dat tot een rechtszaak leiden waarop noch Twitter noch Musk zitten te wachten.

Dorpsplein

In een brief gericht aan zijn adverteerders legt Musk uit wat hij met Twitter wil. Opnieuw spreekt hij zijn droom uit van een ‘digitaal dorpsplein’ waarin mensen op een gezonde manier een ‘brede waaier aan meningen’ kunnen uitwisselen. Deze droom staat in schril contrast met wat Twitter nu vooral lijkt te zijn: een plek waar geen plaats voor nuance is en waar haat en extreme meningen naar boven komen drijven.

Eerder legde Musk de nadruk op het vrije karakter en zei daarbij dat wat hem betreft alles gezegd mag worden. Nu is de toon veel milder. De nieuwe eigenaar ziet een groot gevaar: dat social media uiteenvallen in linkse en rechtse extremen die zorgen voor ‘meer haat en onze samenleving verdelen’. Twitter kan geen plek zijn met absolute vrijheid, benadrukt hij, maar moet voor iedereen een warme en welkome ervaring bieden. Hoe hij dat precies voor elkaar wil krijgen, moet de komende tijd blijken. Ook moet dan duidelijk worden of de permanent geschorste Donald Trump weer welkom is. Eerder dit jaar liet Musk er geen misverstand over bestaan dat hij tegen permanente schorsingen is.

Toekomst van de beschaving

Het overnamebedrag van 44 miljard dollar is in de huidige markt veel te veel, maar Musk zegt dat het hem niet om geld gaat, maar om niets minder dan ‘de toekomst van onze beschaving’. Musk wil de mensheid te helpen, waarvan hij zegt te houden.

Opvallend genoeg legt hij de schuld van het huidige extreme debatklimaat niet bij de social media, bij verspreiders van desinformatie of bij politici als Trump, maar juist bij de traditionele media: ‘In de meedogenloze jacht naar clicks hebben veel traditionele media de gepolariseerde extremen gevoed en aangewakkerd.’ Maar hiermee is de dialoog verloren gegaan, aldus Musk.

Alles-app

Nu de kogel door de kerk is, is er veel werk aan de winkel. Allereerst zal Musk de harten van de werknemers moeten zien te winnen en ze weten te overtuigen van zijn visie. Eerder hintte Musk al op een toekomst van een alles-app in de gedaante van Twitter. Niet alleen een plek om meningen te poneren, maar ook voor het spelen van games of het kopen van spullen dus. Verder zal hij ook de fanatieke twitteraars moeten zien terug te krijgen. Deze week werd nog uit interne rapportages van Twitter duidelijk dat juist de ‘zware gebruikers’ het platform de rug toekeren.