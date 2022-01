Elon Musk gaat chipimplantaten testen bij mensen. Op termijn wil hij verlamden weer doen lopen

Neuralink is een van de vele bedrijven van Elon Musk. Het is opgericht in 2016 en heeft tot doel draadloze hersencomputerinterfaces bij mensen te implanteren die duizenden elektroden bevatten. Concreet wordt een chip in de schedel geïnstalleerd en met kleine draadjes verbonden met de hersenen. Als een “fitbit in je hersenen”, volgens Musk. Het toestel zou niet zichtbaar zijn, en wordt draadloos opgeladen.

De techniek werd al met succes toegepast bij het varken Gertrude en de aap Pager. Vorig jaar deelde Musk een video van de aap die een computerspel speelde zonder poten, alleen via zijn hersenen.

▶ Bekijk: Aap bestuurt game via hersenen dankzij chip van Elon Musk

Maar de ambities van Elon Musk reiken veel verder. Hij hoopt op termijn neurologische aandoeningen zoals alzheimer, dementie en ruggenmergletsels bij mensen te kunnen genezen met de chipimplantaten.

Als we de miljardair mogen geloven, is de techniek zeer veelbelovend. “Iemand die verlamd is, zal met zijn hersenen sneller een smartphone kunnen bedienen dan iemand anders met zijn duimen”, beloofde hij. En vorige maand zei Musk dat hij voorzichtig optimistisch was dat de implantaten er op een dag voor kunnen zorgen dat verlamde mensen weer zullen wandelen.

‘Wereld veranderen’

Neuralink bereidt zich nu voor om de chips voor het eerst te gaan testen bij mensen. Het bedrijf is op zoek naar een ‘clinical trial director’, die de tests zal gaan leiden, en een coördinator. Sollicitanten krijgen de “kans om de wereld te veranderen”, klinkt het in de vacature.

Musk hoopt volgend jaar de eerste chips te kunnen implanteren bij mensen met ernstige ruggenmergletsels, mits goedkeuring van de Food and Drug Administration, zo zei hij bij de Wall Street Journal. “Ik denk dat we met Neuralink een kans hebben om de volledige lichaamsfunctionaliteit te herstellen bij iemand met een dwarslaesie (letsel van het ruggenmerg, red.). Neuralink werkt goed bij apen en we doen heel veel tests om zeker te zijn dat het veilig en betrouwbaar is en dat het apparaat veilig verwijderd kan worden.”

Het is weliswaar niet de eerste keer dat Musk proeven bij mensen aankondigt. In 2019 voorspelde hij dat de eerste chip in 2020 in een menselijke schedel ingeplant zou worden.