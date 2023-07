Elon Musk en James Cameron

Krijgt mogelijk problemen met Meta over naamswijziging Twitter

Elon Musk, multimiljardair en eigenaar van Twitter

De naamswijziging van Twitter naar X levert eigenaar Elon Musk (52) mogelijk een aanzienlijk probleem op. Musks geliefde X – die u kent van zijn ruimtetransportbedrijf SpaceX, online bank X.com en zoon X AE A-XII – is namelijk al eigendom van Meta Platforms. Het moederbedrijf van Facebook legde het merk al in 2017 vast met dezelfde bedoeling als die van Musk: streamen, netwerken en het aanbieden van een marktplaats. Echt actief gebruikt Meta de X niet. Maar het zou dus kunnen dat het bedrijf nu stappen tegen Musk onderneemt.

Waarschuwde al in de eerste ‘Terminator’ voor AI

James Cameron, filmregisseur

“Ik waarschuwde jullie in 1984 en jullie wilden niet luisteren”, liet een bezorgde James Cameron (68) vorige week vallen in een interview met het Canadese CTV. Daarmee verwijst hij naar zijn film The Terminator en de potentieel desastreuze gevolgen van artificiële intelligentie. De antagonist in zijn klassieker, Skynet, is een zelfbewust artificieel intelligent computernetwerk dat zich tegen zijn scheppers keert. Om een gelijkaardig scenario in het echte leven te voorkomen moet de AI-industrie volgens Cameron grondig gereguleerd worden.