Elon Musk dan toch niet in raad van bestuur van Twitter

Zijn benoeming zou officieel zijn ingegaan op 9 april, “maar Elon kondigde diezelfde ochtend aan dat hij niet langer zal toetreden tot het bestuur”, schreef Parag Agrawal zondagavond lokale tijd. “Ik geloof dat dit het beste is.”

Vorige week was bekendgemaakt dat Musk de grootste aandeelhouder van Twitter geworden was, nadat hij een belang van 9,2 procent genomen had in het bedrijf.

Musk is een van de bekendste gebruikers van Twitter, met meer dan 80 miljoen volgers, maar hij creëert ook regelmatig polemieken over en via het platform.

Verwacht werd dat Musk als lid van de raad van bestuur zou aansturen op minder censuur bij Twitter. Musk heeft geregeld kritiek geuit op Twitter en onder meer gezegd dat het platform de vrijheid van meningsuiting niet genoeg respecteert. Musk startte vorige week zelfs een poll, waarin hij gebruikers vroeg of zij vinden dat Twitter het principe van de vrijheid van meningsuiting zelf echt naleeft. Een meerderheid van de mensen die reageerde, antwoordde ‘nee’.

Problemen

Musks tweets hebben hem al een paar keer in de problemen gebracht. In 2018 meldde hij dat hij overwoog om Tesla van de beurs te halen en suggereerde hij dat er partijen waren die de aandelen zouden kopen. Dat bleek later niet het geval. De instelling die waakt over de gang van zaken op de Amerikaanse beurzen, tikte Musk toen op de vingers: hij mocht topman van Tesla blijven, maar moest voortaan zijn tweets eerst ter goedkeuring voorleggen aan juristen voordat hij ze de wereld in zou slingeren. Tegen die beslissing tekende Musk later beroep aan. Dat loopt nog.