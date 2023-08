Elon Musk & Bill Cosby

Belooft gerechtskosten te betalen van gediscrimineerde Twitter-gebruikers

Elon Musk, miljardair

“Als je onfair behandeld bent door je werkgever omdat je iets gepost of geliket hebt op dit platform, betalen wij je gerechtskosten. Geen limiet. Laat het ons a.u.b. weten.” Terwijl de online wereld nog volop aan het bekomen is van de naamsverandering naar ‘X’, schakelt Twitter-eigenaar Elon Musk een versnelling hoger in zijn zelfverklaarde strijd voor de vrijheid van meningsuiting. De vraag is of hij zich even vrijgevig zal opstellen naar zijn ex-werknemers, die ontslagen zouden zijn na kritiek op zijn leiderschap.

Beeld rv

Opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik

Bill Cosby, acteur

In 2018 werd Bill Cosby al veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie tot tien jaar voor seksueel misbruik. Hoewel hij door procedurefouten opnieuw op vrije voeten is, blijft de teller met beschuldigingen lopen. Zo klaagt zangeres Morganne Picard de 86-jarige acteur nu aan omdat hij haar tussen 1987 en 1990 meermaals gedrogeerd en verkracht zou hebben. Dat zou gebeurd zijn toen ze te gast was op de set van The Cosby Show. Ook in juni stapten in totaal nog tien vrouwen naar de rechtbank tegen hem. (kvd)