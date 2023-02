Elly Schlein is de eerste vrouw die de linkse oppositie in Italië gaat leiden

Na de eerste vrouwelijke premier Giorgia Meloni heeft Italië nu ook voor het eerst een vrouwelijke oppositieleider. Daar houden de overeenkomsten meteen op, want parlementslid Elly Schlein (37) is in elk ander opzicht de anti-Giorgia Meloni. Schlein definieert zichzelf als progressief, intersectioneel feminist en activist voor het milieu. “Wij zullen een flink probleem zijn voor de regering-Meloni”, kondigde ze zondagavond na haar uitverkiezing tot partijleider zelfverzekerd aan.

Schlein is de verrassende winnaar van de leiderschapsstrijd in de PD, waarvan ze tot een paar maanden geleden niet eens meer lid was. Ze verliet de centrumlinkse partij, die ze vanaf 2014 vertegenwoordigde in het Europarlement, een jaar later omdat die volgens haar een te weinig linkse koers voer. Afgelopen december maakte Schlein bekend toch weer lid te zijn geworden, om mee te kunnen dingen naar het leiderschap.

Met succes dus, al leek het daar tot zondagavond niet op. Bij de interne voorverkiezing onder partijleden verloor Schlein ruimschoots van tegenstrever Stefano Bonaccini. Maar de beslissende stemronde stond zondag open voor alle Italiaanse kiesgerechtigden, of ze nu lid zijn van de partij of niet. Nadat ongeveer een miljoen van hen een stem hadden uitgebracht, kwam Schlein als nipte maar duidelijke winnaar uit de bus.

Op persoonlijk vlak is Schlein alles wat de gemiddelde Italiaanse politicus niet is: vrouw, jong, uitgesproken links, openlijk biseksueel, dochter van een Joods-Amerikaanse vader en geboren in Zwitserland. Ze groeide op in Lugano als kind van twee hoogleraren, in het bezit van drie nationaliteiten: Italiaans, Amerikaans en Zwitsers.

Rechtse tegenstanders gebruiken die elitaire achtergrond vaak tegen Schlein, door te suggereren dat zij te ver afstaat van de ‘gewone Italiaan’. Zo doopte Berlusconi-krant Il Giornale haar maandagochtend tot ‘idool van champagnelinks’ en ‘cyborg van de hipsters’.

Richtingenstrijd in de partij

Maar nog voordat Schlein de boze buitenwereld tegemoet treedt, waar de PD al jaren electorale klappen krijgt, wacht haar een zware dobber in de eigen gelederen. Want nadat ze zich in de campagne fel tegen het vastgeroeste PD-establishment had gekeerd, is het nu tijd om de partij weer te verenigen.

Dat is geen eenvoudige opgave, in een centrumlinkse partij waar de richtingenstrijd minstens zo fel woedt als in het Britse Labour of bij de Amerikaanse Democraten. Het is goed mogelijk dat de komst van Schlein tot nieuwe PD-afsplitsingen in het parlement leidt, in het toch al tot confetti versnipperde Italiaanse politieke landschap.

Elly Schlein. Beeld AP

Want tegenstander Bonaccini vertegenwoordigde juist de rechtsere, neoliberale stroming binnen de PD, waar nog altijd de schaduw van oud-premier Matteo Renzi overheen hangt. Renzi heeft de PD inmiddels allang verruild voor een eigen partij, maar met Bonaccini aan de leiding was toenadering een reële optie geweest – een schrikbeeld voor veel linkse kiezers, onder wie Renzi zeer gehaat is.

Nu Schlein heeft gewonnen, slaat de Partito Democratico een andere weg in. Het is een pad dat goed zou kunnen leiden naar een alliantie met de Vijfsterrenbeweging, waar met Giuseppe Conte weer een andere oud-premier aan de leiding staat. Conte heeft de anti-establishmentpartij het afgelopen jaar een duidelijker links profiel gegeven, en staat politiek niet onoverbrugbaar ver van Schlein.

Positie over Oekraïne onbekend

Maar allianties en afsplitsingen of niet, één ding is zeker: Schlein geeft de PD een nieuw gezicht. Dat gezicht is jong, progressief, klimaatvriendelijk, sociaaleconomisch én cultureel links. Vaker dan over concrete beleidsvoorstellen praat Schlein over haar waarden en ideeën. Zo ook zondagavond in een overwinningstoespraak, die ging over het versterken van de positie van werknemers, over investeringen in onderwijs en de gezondheidszorg en over de plicht om vluchtelingen en migranten op zee te redden.

Een vraagteken is Schleins positie over de oorlog in Oekraïne. Dat was een belangrijke reden waarom de PD en de Vijfsterrenbeweging van Conte vorig jaar met elkaar in conflict raakten, in de nadagen van de regering-Draghi. Conte pleitte enkele maanden na de Russische invasie al tegen wapenleveringen en voor onderhandelen, terwijl de PD onder vorige leider Enrico Letta juist voor militaire steun was. Schlein heeft zich over de kwestie, die in sommige linkse kringen gevoelig ligt vanwege een sterk anti-NAVO-sentiment, nog niet duidelijk uitgelaten.

Premier Giorgia Meloni feliciteerde Elly Schlein zondagavond met haar winst, al kon ze het niet laten daar een kleine sneer aan toe te voegen: “Ik hoop dat de uitverkiezing van een jonge vrouw als leider de partij kan helpen om naar de toekomst te kijken, in plaats van het verleden.”

Zelf heeft Schlein daar alle vertrouwen in. “We hebben een brug gebouwd tussen de binnenkant en de buitenkant van de partij”, concludeerde ze uit het feit dat ze het leiderschap won met dank aan kiezers die zelf geen lid zijn. Ze is de eerste leider die onder de partijleden zelf geen meerderheid haalde. Nu wacht haar, voordat ze de rechtse hegemonie uit kan dagen, de taak om de snippers van Italiaans links weer aan elkaar te lijmen.