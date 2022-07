Ellende blijft duren voor wie vliegtuig neemt: grote drukte op Zaventem én nieuwe staking bij Ryanair

Brussels Airport kende gisteren alweer een uitzonderlijk drukke dag. Zo’n 30.000 reizigers meer dan anders, 70.000 in totaal, begonnen er aan hun zomervakantie. De wachttijden liepen langer op dan gewoonlijk door een tekort aan personeel. “Gemiddeld moet de reiziger zo’n 35 minuten rekenen, maar dat is niet abnormaal tijdens de vakantieperiode”, zei woordvoerder Nathalie Pierard.

Nochtans maakten reizigers melding van wachttijden tot 3 uur. Aan de incheckbalies van verschillende luchtvaartmaatschappijen waren lange rijen te zien. Sommige passagiers misten ook hun vlucht. Vooral Afrikaanse vluchten van Brussels Airlines ondervonden hinder, en een aantal liep vertraging op. Een bewuste zet, zo blijkt. “We hebben beslist om een aantal vluchten met vertraging te laten vertrekken zodat zoveel mogelijk reizigers nog op het vliegtuig konden stappen”, zei Maaike Andries van Brussel Airlines.

In de meeste provincies begon officieel het bouwverlof, wat de grote drukte zou kunnen verklaren. Maar: “We zitten nu weer op reizigersaantallen van voor de coronacrisis, we zouden bijna vergeten dat we enkele jaren geleden evenveel reizigers hadden”, aldus nog Andries.

Hoe dan ook komt er deze zomer nog meer ellende aan, want gisteren lieten ook de piloten van Ryanair weten in het weekend van 23 en 24 juli opnieuw te staken in ons land - dus op alle luchthavens - en Frankrijk. Eind juni legden de piloten en het cabinepersoneel van de lowcostmaatschappij ook al het werk neer in ons land.

“De minachtende en arrogante houding van het management van Ryanair is sinds de staking van 24, 25 en 26 juni nog verslechterd”, zegt Didier Lebbe van de christelijke vakbond CNE. Ook de wetgeving wordt volgens de piloten niet nageleefd. “Zo werden de lonen voor de maand juni niet geïndexeerd terwijl dit wel het geval zou moeten zijn.”

Er wordt ook geklaagd over fouten in de loonfiches. “De piloten hebben aanvaard om 20 procent van hun salaris in te leveren tijdens de crisis, maar willen dat loon nu wel recupereren. De crisis is voorbij, het is drukker dan voordien.”

Ryanair-topman Michael O’Leary liet afgelopen weekend in de Ierse pers nog optekenen dat zijn bedrijf sinds de start van de zomer slechts 25 vluchten had moeten annuleren. “Terwijl dat er op één enkele stakingsdag al 450 waren”, zegt Lebbe, die met scherp schiet op de directie. “Het is jammer dat de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa zich zo onaanvaardbaar opstelt.”

Er zullen tijdens het stakingsweekend naar alle waarschijnlijkheid vluchten worden geschrapt, maar hoeveel en welke is nog niet bekend.