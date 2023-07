‘Elke maand krijgen we twee loonbrieven: een Ierse en een Belgische, die altijd verschillend zijn’: dáárom staken Ryanair-piloten weer

Een nieuwe zomer, en dus nieuwe stakingen bij Ryanair. Bijna vier op de tien Ryanair-vluchten op Charleroi worden dit weekend geschrapt omdat de piloten het werk neerleggen. Waar komt hun onvrede vandaan? ‘We worden voortdurend in een hoekje geduwd.’

Wie dit weekend vanuit Charleroi een Ryanair-vlucht naar Lissabon, Boekarest of Rabat geboekt had, mag last minute een andere reisroute gaan bedenken. Door een staking van de in België gevestigde Ryanair-piloten zijn nu al meer dan honderd vluchten voor dit weekend geschrapt, en dat aantal loopt nog op. Zo’n 20.000 passagiers zien hun langverwachte reis zo in het water vallen.

“Ik besef dat veel mensen dit niet begrijpen”, zegt Philip Boyriven (43), die al zeventien jaar voor Ryanair vliegt en vakbondssecretaris is voor ACV. “Niemand vindt dit leuk, ook de piloten niet. Maar als onderhandelingen niks uithalen en Ryanair de klachten naast zich blijft neerleggen, dan schieten er weinig opties over. Dan moeten we nu wel staken, op een moment dat de maatschappij er het meest onder lijdt. Hopelijk willen ze na dit weekend wel luisteren naar wat we al maanden vragen.”

Verworven recht

De piloten zijn ontevreden dat Ryanair de huidige arbeidsovereenkomst die normaal tot oktober 2024 loopt, na de zomer al wil vervangen door een nieuwe overeenkomst. Deze zou ook een nieuw werkschema opleveren: piloten zouden dan na elke vijf werkdagen drie dagen rust krijgen, terwijl ze nu telkens vier rustdagen hebben. “Deze vier rustdagen worden in België als een verworven recht beschouwd”, zegt luchtvaarteconoom Wouter Dewulf (UAntwerpen). “Toen Charleroi in 2001 de eerste uitvalbasis op het Europese continent werd, moest Ryanair op zoek naar ervaren piloten. Met dit vaste werkrooster en vier vaste vrije dagen konden ze ervaren piloten van andere maatschappijen overhalen.”

Piloten vinden nu al dat de werkdruk bij momenten te hoog oploopt. Ryanair draait op dit moment een kwart meer vluchten dan in het laatste precoronajaar. “Maar omdat er veel mensen vertrokken zijn, is de werkdruk voor piloten en cabinepersoneel enorm gestegen”, zegt piloot Jan* (40), die ook staakt dit weekend. “Vanaf dat er een tweetal zieke piloten zijn, ontstaan er problemen. Dan word je op je vrije dag om 3 of 4 uur ’s ochtends opgebeld of je toch kan vliegen. Of blijk je bij aankomst op de luchthaven niet op en af naar Rome te moeten vliegen, maar moet je drie dagen naar Marseille. Als je weigert, wordt er genoteerd dat je job niet wilde uitoefenen, en word je op het matje geroepen.”

20 procent loon opgegeven

Ook op financieel vlak zijn de piloten ontevreden. Tijdens de coronacrisis hadden ze 20 procent van hun loon opgegeven. Nu blijkt dat Ryanair dit deel niet zomaar wil teruggeven. Volgens de Ierse lowcostmaatschappij hebben de Belgische piloten dezelfde loonsverhoging aangeboden gekregen als in andere Europese landen, waar wel al een akkoord gevonden is met de vakbonden. Volgens de piloten is dat een scheve vergelijking, omdat Ryanair de in België verplichte indexering al als loonsverhoging rekent.

“Er was afgesproken dat we die twintig procent van dat loon zouden krijgen”, zegt Boyriven. “Maar nu zegt Ryanair dat we slechts een verhoging van 8 procent zouden krijgen, omdat er door de indexering al 12 procent bij kwam. Zo werkt het natuurlijk niet.”

Stakingen bij Ryanair lijken vaste prik in de zomer te worden. Ook vorige zomer bleven in Charleroi tijdens verschillende weekends vliegtuigen aan de grond, omdat zowel piloten als cabinepersoneel staakten. De mogelijke afschaffing van de huidige cao en het uitblijvend loonherstel zijn vandaag de druppels te veel, bovenop heel wat frustraties die het personeel al jaren heeft.

Oud zeer

Een oud zeer is dat Ryanair weinig transparant is bij de loonberekeningen. Soms worden sociale bijdragen afgetrokken van het brutoloon, dan weer niet. Ziektedagen worden de ene maand meegerekend, de andere niet. “Elke maand krijgen we twee loonbrieven: een Ierse en een Belgische, die altijd verschillend zijn”, zegt Boyriven. Het is heel lastig om uit te vogelen wat nu eigenlijk de correcte is. We weten alleen dat we de Ierse uitbetaald krijgen.”

Toen het Ryanairpersoneel aan het begin van het kalenderjaar al twee weken staakte, haalde topman Michael O’Leary uit naar de vakbonden. “Als we de wetgeving niet volgen, moeten de vakbonden maar naar de rechtbank stappen”, verklaarde hij. Een uitspraak die nog steeds kwaad bloed zet bij piloot Jan, die samen met vijftig collega’s een rechtszaak aanspande omdat hun uitkering voor technische werkloosheid tijdens corona te laag was. “Zulke rechtszaken slepen lang aan, en dat weet O’Leary ook. En nu krijgen we telkens te horen dat Ryanair alleen toegevingen kunnen doen als we al deze rechtszaken weer intrekken. Zo worden we voortdurend in een hoekje geduwd.”

Het is vooral die bredere waaier aan langdurige frustraties over de arbeidsomstandigheden en werksfeer bij Ryanair die achter deze staking zit. Of Ryanair na dit weekend bereid is om toegevingen te doen waar het personeel zich kan in vinden, is nog maar de vraag. In een reactie meldt Ryanair dat “deze onnodige stakingen onze Belgische piloten alleen maar loonverlies zullen kosten”.

Ook wijst de maatschappij erop dat 98 procent van de Europese vluchten nog steeds doorgaat als gepland. “Charleroi was ooit een belangrijke uitvalsbasis voor Ryanair, maar vandaag is het belang van Charleroi geslonken”, zegt Dewulf. “Ik vrees dat deze stakingen niet meer zijn dan een speldenprik, en dat er dus ook weinig toegevingen zullen volgen.”

*Jan wilde niet met zijn echte naam in de krant.